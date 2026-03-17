Puente Viesgo acogerá una charla sobre la influencia de la Inteligencia Artificial en la vida cotidiana

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SANTANDER, 17 (EUROPA PRESS)

El Centro de Arte Rupestre de Cantabria (CAR), en Puente Viesgo, acogerá el próximo viernes 20 de marzo a las 17.00 horas la charla 'ENGRAMMER: Explorando la Inteligencia Artificial más allá de ChatGPT', una actividad divulgativa que explorará cómo las tecnologías de inteligencia artificial están influyendo cada vez más en nuestra vida cotidiana.

Durante la sesión se presentarán ejemplos que muestran el uso de IA en el día a día, así como el funcionamiento de estos sistemas capaces de identificar patrones en los datos que se generan diariamente. A partir de estos ejemplos, se explicará de forma accesible cómo funcionan los algoritmos que sustentan estas tecnologías, incluyendo el potencial de los grandes modelos de lenguaje, ha informado la Universidad de Cantabria (UC).

El encuentro servirá además para presentar el proyecto ENGRAMMER, una iniciativa que aplica Inteligencia Artificial inspirada en la neurociencia para el registro y evocación de recuerdos digitales. Este proyecto explora nuevas formas de aprendizaje, especialmente en el ámbito de los contenidos históricos y culturales.

Para cumplir con este objetivo, ENGRAMMER se está implementando en instituciones culturales vinculadas al patrimonio prehistórico de Cantabria. Entre ellas se encuentra el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) y, próximamente, el propio Centro de Arte Rupestre de Cantabria, donde esta tecnología permitirá desarrollar nuevas experiencias educativas y divulgativas relacionadas con el arte rupestre y la historia del territorio.

La charla estará impartida por los doctores Judith Sáinz-Pardo y Eloy González, investigadores del Instituto de Física de Cantabria (CSIC-UC). La entrada será gratuita hasta el límite de aforo.

ENGRAMMER

ENGRAMMER es un proyecto que une dos mundos: la memoria personal y el aprendizaje educativo. Mediante el uso de la IA inspirada en neurociencia es posible registrar y evocar recuerdos en diferentes formatos como texto, imagen o audio. Esto se consigue mediante la aplicación ENGRAMMER Recuerda, con la que es posible interaccionar de manera natural, ayudando a revivir recuerdos y mantener la memoria activa.

También permite aprender contenidos históricos desde el juego y experiencias inmersivas con su aplicación ENGRAMMER Aprende. Esta utiliza técnicas de neurociencia para consolidar información en la memoria a largo plazo, favoreciendo así el aprendizaje espaciado.

De esta forma, la herramienta permite al usuario tanto contar lo que sabe de una materia específica como ponerse a prueba a través de un cuestionario con un asistente IA especializado empleando técnicas de Generación Aumentada por Recuperación (RAG).

Todos los datos personales aportados a ambas aplicaciones tienen la privacidad y la seguridad garantizada.

ENGRAMMER es un proyecto desarrollado desde el Grupo de Computación Avanzada y e-Ciencia del Instituto de Física de Cantabria. Está financiado por la Unión Europea Mediante los Fondos NextGenerationEU gestionados por el Ministerio de Innovación, Ciencia y Universidades a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.