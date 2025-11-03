Rescatado en helicóptero un senderista de Gijón de 71 años tras sufrir una afección cardiaca en Liébana - 112 CANTABRIA

SANTANDER 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero del Gobierno de Cantabria ha evacuado en la tarde de este lunes a un senderista de 71 años, vecino de Gijón, que ha sufrido un afección cardiaca en la ruta de la Braña de los Tejos, en el municipio de Cillorigo de Liébana.

El hombre ha sido atendido de urgencia y trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander, ha informado el 112 Cantabria.

El Centro de Atención a Emergencias del 112 Cantabria, dependiente del Ejecutivo regional, ha recibido el aviso del suceso a las 15.10 horas, cuando ha movilizado a la aeronave hasta el lugar.

El equipo de rescate se encontraba dando apoyo de extinción aéreo al operativo de Montes en un incendio forestal declarado en la misma comarca, concretamente en la localidad de Cahecho (Cabezón de Liébana).

Esta situación ha reducido el tiempo de respuesta, que ha sido de "pocos minutos" hasta alcanzar al afectado, lo que supone una diferencia "vital en este tipo de casos", según el 112.

El médico y el rescatador han descendido del helicóptero hasta el punto en el que se encontraba el senderista mediante una operación de grúa. Allí mismo, el facultativo le ha realizado la primera valoración y la atención de urgencia.

Una vez estabilizado, ha sido asegurado en una camilla de rescate, izado a la aeronave, también en grúa, y evacuado, bajo supervisión médica, al Seve Ballesteros, donde esperaban una ambulancia del 061 para su traslado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.