Rescatadores del Gobierno y el GREIM pernoctan con un esquiador herido en Picos de Europa

SANTANDER 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil y el equipo de Protección Civil del Gobierno de Cantabria han rescatado, entre la Collada Blanca y Cabaña Verónica, en Picos de Europa, a un hombre de 42 años que realizaba esquí de travesía cuando sufrió una caída. Fue localizado y guiado hasta el refugio de Cabaña Verónica, donde permaneció toda la noche junto con los rescatadores.

Según han informado la Guardia Civil y el 112, una persona avisó ayer por la mañana al Centro de Emergencias por el retraso de un esquiador, que no regresaba. Los efectivos intentaron contactar con él sin lograrlo, por lo que movilizaron hasta el lugar a una médico y dos rescatadores del equipo autonómico y a agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil.

Entonces se consiguió hablar con la víctima, que dijo que se había caído sobre las 13.00 horas y que el dolor en el costado le dificultaba poder descender.

Ante la cercanía del ocaso, ante la imposibilidad de contar con medios aéreos, los rescatadores acudieron al lugar por tierra. Para facilitar el operativo, el personal de Cantur mantuvo abierto el teleférico y permitió una subida más rápida de los equipos hasta la estación superior.

Desde ahí, por nieve y de noche, accedieron a pie hasta el punto en el que se encontraba el afectado. El primer grupo en llegar fue el del GREIM, que asistió al esquiador hasta su llegada a Cabaña Verónica.

Cuando llegaron los efectivos del 112, la médico atendió a la víctima del traumatismo costal que presentaba y decidieron pasar la noche en el refugio para un rescate más seguro por la mañana.

Con la luz del sol se organizó el operativo de evacuación, que no pudo contar con el helicóptero en la zona alta por el fuerte viento.

De ese modo, el grupo descendió a pie hasta Fuente Dé, un trayecto que el herido pudo realizar por sí mismo, si bien se había movilizado a un segundo grupo de rescatadores del Ejecutivo por si hubiera sido necesario su porteo.

Desde la estación inferior el esquiador pudo ser evacuado por la aeronave de rescate, que le ha llevado hasta el aeropuerto Seve Ballesteros bajo supervisión facultativa. Allí esperaba una ambulancia que le ha trasladado hasta el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.