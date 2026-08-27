Roba la llave del cajero del parking de Noja y suena la alarma cuando iba a llevarse el dinero

Patrulla de la Guardia Civil de Noja - GUARDIA CIVIL

NOJA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Noja de 43 años por colarse en la oficina del parking subterráneo de la localidad, robar un reloj y la llave del cajero para intentar, sin éxito, llevarse la recaudación de la máquina.

El arresto, por un presunto robo con fuerza, se ha producido recientemente, aunque los hechos ocurrieron a finales de julio. Según ha informado este jueves el instituto armado, en la madrugada del 29 de ese mes el hombre accedió supuestamente a las instalaciones privadas del parking y tras buscar por la oficina no se llevó nada.

La Benemérita cree que el sospechoso accedió al interior para tratar de conseguir la llave de los cajeros y, tras haberlo intentado sin éxito esa primera vez, regresó dos días después, en la madrugada del 31, cuando volvió a entrar en la oficinas y sustrajo un reloj y la llave.

Posteriormente, abrió la puerta del cajero, que no presentaba signos de violencia, pero saltó la alarma, con lo que el hombre huyó sin llevarse la recaudación, pero sí la llave de la máquina.

La Guardia Civil de Noja averiguó que el presunto autor era un vecino de la localidad que ya había sido detenido otras veces por delitos contra el patrimonio.