Saiz, sobre Argüello (CEE): "Me quedo, por jerarquía, con el espaldarazo del Papa a la política migratoria del Gobierno"

Archivo - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, "se queda", por "jerarquía", con el "espaldarazo" del Papa León XIV a la política migratoria del Gobierno en su reciente visita a España, en lugar de con las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, en las que opinó que "cuando un Estado olvida la ética se convierte en una banda de ladrones", frase que éste culminó con un "a las pruebas me remito".

Así se ha pronunciado Saiz al ser cuestionada en Santander por las palabras de Argüello, pronunciadas el jueves durante la clausura de la Escuela de Verano organizada, entre otros por la Conferencia Episcopal, y que hoy han sido aclaradas por el propio protagonista tras las críticas de varios miembros del Ejecutivo.

De hecho Argüello ha negado haber acusado directamente al Gobierno de estar integrado por una "banda de ladrones" y ha precisado que cuando hizo estas manifestaciones hablaba del Estado en general, incluidos sus ciudadanos.