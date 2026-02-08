La sanidad cántabra centrará el Pleno parlamentario de este lunes

Archivo - La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en el Pleno del Parlamento - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria debatirá este lunes, 9 de febrero, varias cuestiones relacionadas con el sistema sanitario como las urgencias de los hospitales, el servicio de pediatría en Liébana, el de cardiología en Sierrallana o la atención a la salud mental en Atención Primaria.

La sesión, que se desarrollará en jornada de mañana y tarde, comenzará a las 12.00 horas con el debate y votación de un acuerdo para colaborar en la constitución de la agrupación sin personalidad jurídica Triruraltech entre las administraciones autonómicas de Cantabria, Extremadura, Islas Baleares y Región de Murcia, para el proyecto 'Ecosistema emprendedor para un territorio rural y marino inteligente'.

Además se debatirán dos mociones relacionadas con la creación de empresas, planteada por Vox, y la gestión del servicio de urgencias de los hospitales públicos, a propuesta del Grupo Regionalista.

A continuación, tratará una proposición no de ley del PSOE, que solicita desarrollar un plan estratégico para la atracción y retención de talento científico e innovador.

Seguirá una iniciativa de Vox relativa a "considerar prioritaria una nueva conexión Polanco-Suances como eje vertebrador de la economía de Cantabria".

Asimismo, se debatirá y votará una PNL del PRC para impulsar el reconocimiento efectivo del COVID persistente como entidad clínica que requiere una respuesta sociolaboral específica frente a la pérdida de empleo.

En el apartado de control al Gobierno, los consejeros responderán a una interpelación del Grupo Socialista sobre la cobertura pediátrica en la comarca de Liébana y Peñarrubia y otra de Vox relacionada con la salud mental y la inclusión de psicólogos en Atención Primaria. La interpelación del PRC tiene que ver con el impacto económico de residuos y suelos contaminados.

Las preguntas al Ejecutivo comenzarán con una cuestión del PRC sobre la mejora de la carretera CA-171 Reinosa-Corconte y la finalización de las sendas peatonales en Campoo de Yuso. Este grupo se interesará por el servicio de cardiología del hospital Sierrallana y el pago de subvenciones al sector ganadero.

Por su lado, Vox solicitará explicaciones sobre el plan de gestión del lobo, así como a cerca de inversiones ferroviarias y conservación de carreteras.

La sesión concluirá con la pregunta del PSOE relativa a la previsión de puesta en marcha de un nuevo Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) en el entorno de los barrios de Peñacastillo, Nueva Montaña y Campogiro.