Santander crece hasta los 176.472 habitantes y suma 1.407 vecinos en un año

Archivo - Personas cruzando en un semáforo del centro de Santander.- Archivo - MESA DE MOVILIDAD BAHÍA DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Santander inició el año 2026 con 176.472 habitantes, lo que supone un incremento de 1.407 personas respecto al año anterior, según los datos provisionales proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para la revisión anual del padrón municipal.

En nota de prensa, la alcaldesa, Gema Igual, ha valorado positivamente estas estadísticas y ha destacado que se trata del "mejor dato" de los últimos años, desde 2014, lo que, ha aseverado, demuestra que Santander "sigue creciendo y fija población".

Además, ha recordado que la capital cántabra encadena ya cuatro años consecutivos con aumento en el número de vecinos empadronados, una tendencia que, según ha resaltado, "demuestra que las políticas municipales generan confianza en los ciudadanos, fijan población y atraen a nuevos vecinos".

"Este aumento sostenido de población es una excelente noticia para Santander y es el resultado de lo que se está haciendo desde el equipo municipal de gobierno", ha valorado.

Igual ha considerado que el aumento de población es "un indicador muy importante para evaluar el progreso y el potencial de una ciudad", y ha puesto de relieve el esfuerzo del equipo de Gobierno para promover estrategias específicas en este ámbito.

En este sentido, ha señalado que el Ayuntamiento ha puesto en marcha en los últimos años numerosos programas de apoyo a las empresas para generar empleo, ha construido más de 1.400 viviendas protegidas y ha fomentado inversión productiva que genera actividad económica y puestos de trabajo.

También se ha referido a la mejora continua de los servicios municipales, a la atención que se dedica a los barrios y a los programas de apoyo a la natalidad, como la ayuda de 200 euros por nacimiento o adopción, las becas de guardería o las iniciativas que facilitan la conciliación familiar.

"Hablamos de datos y resultados que ratifican nuestra apuesta por un modelo de ciudad que ofrece a los ciudadanos posibilidades y alicientes para convertir a Santander en el lugar idóneo para desarrollar sus vidas", ha concluido.