Santander inicia la reparación de la cubierta del pabellón exterior del Complejo por 227.000 euros

SANTANDER 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha iniciado esta semana la ejecución de la obra de reparación de la cubierta del pabellón exterior del Complejo Ruth Beitia, a cargo de ella estña la empresa Talleres Metálicos Julián, tras una inversión municipal de 227.631 euros y un plazo de ejecución previsto de ocho meses.

Las actuaciones se centran en reparar los pesebrones centrales; realizar trabajos auxiliares en los pesebrones laterales este y oeste; mejorar el acceso a la cubierta y su seguridad; sanear la estructura y cobertura de la esquina sureste; reparar las uniones rotas de las bajantes con los pesebrones; colocar una barandilla de seguridad en el acceso a los focos de iluminación; pintar la estructura portante de la zona de alero.

Durante una visita a los trabajos, la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, ha destacado la importancia de la obra y ha celebrado que en diciembre se terminó la reparación de la cubierta del Palacio de Deportes, también realizada por Talleres Metálicos Julián, que terminó antes de la fecha prevista -enero- tras una inversión de 133.430 euros.

Finalmente, ha puesto en valor el trabajo de la Concejalía de Deportes que está materializando la mejora de instalaciones tan importantes como el Palacio de Deportes o el propio pabellón exterior, ha informado el Consistorio.