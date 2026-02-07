Santander pone en marcha un programa de visitas escolares al Museo del Ciclismo - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander va a poner en marcha un programa de visitas de los centros educativos de Santander al Museo del Ciclismo Santiago Revuelta, que comenzará en marzo y se extenderá hasta el final del curso escolar.

El programa está dirigido a alumnos de 3º a 6º de Primaria y el número máximo de participantes será de 30 estudiantes y cada grupo deberá asistir con dos profesores del centro como acompañantes. En el Museo, habrá una monitora que les recibirá y realizará una visita guiada con diversas actividades, ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

El Instituto Municipal de Deportes (IMD) ha enviado ya una carta a los centros educativos para dar a conocer este espacio cultural, que se ha convertido en "lugar de culto para los aficionados al deporte de las dos ruedas", ha asegurado la concejala de Deportes, Beatriz Pellón.

El Museo del Ciclismo Santiago Revuelta, ubicado en una nave de más de 1.200 metros cuadrados, se encuentra en el Barrio La Gloria, en Monte, y alberga una colección que abarca más de 300 bicicletas, desde modelos históricos hasta las últimas innovaciones tecnológicas, junto con 400 maillots de ciclistas profesionales y 10 vehículos clásicos de equipos emblemáticos como el R12 y el Peugeot 505. Así, la colección cuenta con cinco coches del equipo Teka y uno del Kas.

Además, ofrece varias zonas dedicadas a ciclistas cántabros como Vicente Trueba, José Gándara, Julio San Emeterio o el tricampeón del mundo Óscar Freire, y dedica lugares destacados a figuras del ciclismo nacional como Miguel Indurain.

Las visitas se podrán reservar para realizarlas los martes y jueves de cada semana, entre las 09.30 y las 12.30 horas. Las reservas se formalizarán por orden de petición, y con al menos dos semanas de antelación a la fecha de la visita.

Para realizar la reserva los centros interesados pueden dirigir un correo electrónico a escuelasdeportivas@santander.es e indicar el nombre del centro educativo, curso, número de alumnos y profesores acompañantes, teléfono de contacto y fecha en la que solicitan realizar la visita. Para cualquier consulta en los teléfonos 942 203 176 o 942 200 800 (ext 1).

La edil ha animado a los centros de la ciudad a visitar esta instalación que, ha destacado, "es un auténtico paraíso para los entusiastas del ciclismo y del deporte en general".