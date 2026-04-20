El SEPRONA participa en el Parque de Cabárceno en una jornada de formación sobre serpientes autóctonas

Agentes del SEPRONA asisten en el PN de Cabárceno a una jornada de formación centrada en serpientes autóctonas - GOBIERNO DE CANTABRIA

En Cantabria, los encuentros con serpientes son habituales durante la época estival y, en ocasiones, generan una alarma social injustificada SANTANDER 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Cantabria participaron recientemente en una 'Jornada de formación sobre serpientes autóctonas' organizada por el Parque de la Naturaleza de Cabárceno.

Durante la jornada, en la que también estuvo presente la Fiscal Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo, Fátima Polvorosa, se incidió en la importancia de la conservación de las diferentes especies presentes en Cantabria y el respeto hacia el medio natural, así como las claves y las recomendaciones que deben trasladarse a la población sobre cómo actuar ante un encuentro con uno de estos reptiles, ha informado el Gobierno.

Dirigida por el conservador y responsable del Reptilario de Cabárceno, Antonio Moro, la sesión sirvió también para intercambiar experiencias.

Ésta se enmarca dentro de las actividades y colaboraciones que el parque lleva a cabo con diferentes instituciones y organismos, entre ellas el ciclo de conferencias didácticas previsto en diferentes municipios de la región para concienciar a los cántabros sobre el papel que desempeñan las serpientes en el equilibrio ecológico de los ecosistemas que habitan e informarles sobre pautas de actuación con las mismas.

En Cantabria, los encuentros con serpientes son habituales durante la época estival y, en ocasiones, generan una alarma social injustificada. Con esta programación, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno se acerca a la sociedad cántabra y refuerza su compromiso con la educación ambiental y la conservación de especies autóctonas.