Sindicatos valoran como "muy positiva" la primera jornada de huelga en el metal en Cantabria con un seguimiento del 90%

SANTANDER 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las federaciones de Industria de CCOO, UGT y USO en Cantabria han valorado de forma "muy positiva" la primera jornada de huelga del sector del metal, con un seguimiento del 90% tanto por la mañana como por la tarde, convocada para recuperar el poder adquisitivo perdido durante la vigencia del anterior convenio colectivo.

En un comunicado, los sindicatos han recalcado que la movilización está motivada por el "bloqueo de la negociación del convenio por parte de la patronal" y, en este sentido, ha instado a Pymetal a sentarse a negociar "con seriedad, honestidad y altura de miras".

Los 22.000 trabajadores del sector del metal de Cantabria están llamados a participar de forma "masiva" en la movilización de este martes y han advertido que, si no hay acuerdo para un convenio "justo", la huelga "se recrudecerá" con una segunda jornada este jueves, 5 de junio, y con la movilización indefinida a partir del 9 de junio.

Los trabajadores han protagonizado en su primera jornada de huelga algunas hogueras y barricadas en diferentes instalaciones de Cantabria, con piquetes que han logrado cerrar empresas "grandes y pequeñas" pero sin dejar incidentes personales, según los sindicatos.

Las centrales sindicales han subrayado que el metal en Cantabria es, "por naturaleza, un sector reivindicativo y combativo, que lucha por lo que considera justo". En este sentido, han destacado la labor de los piquetes informativos que se han desplegado en los principales polígonos industriales, como el de Guarnizo (Astillero) y en las grandes empresas del sector, "ejerciendo un papel crucial en la visibilidad y el fortalecimiento de la protesta".

"Este conflicto solo terminará cuando los derechos de los y las trabajadoras y la mejora de sus condiciones laborales estén garantizadas. La patronal tiene que tomar conciencia de la necesidad de llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes implicadas, más cuando es de sobra conocido que el horizonte ahora es distinto al que motivó el conflicto en 2022 y que las empresas están ganando", han trasladado en un comunicado.

Mientras, Pymetal no se ha pronunciado pero sí lo ha hecho el presidente de CEOE-CEPYME Cantabria, Enrique Conde, para quien "esta huelga no tendría que haber llegado a ser huelga", lo que ha achacado a una "falta de negociación o no negociación" tanto por parte de los sindicatos como de Pymetal. "Estamos convencidos de que se podría haber negociado y haber llegado a un acuerdo", ha opinado.

También ha lamentado la "delincuencia" de esta jornada de huelga y ha pedido a las administraciones públicas actuar "de una manera mucho más contundente" y "poner todos sus medios" para combatirla.

"No se puede quemar coches, no se pueden quemar instalaciones, porque una cosa es un piquete informativo y otra cosa es hacer delincuencia, que es lo que está pasando hoy aquí en Cantabria, y las administraciones tendrían que poner todos sus medios para que esto no sucediera", ha dicho.

Así, ha lamentado lo que ha ocurrido en lugares como, por ejemplo, el polígono de Guarnizo, donde pese a la presencia de coches de Policía a la entrada "no se está permitiendo a la gente trabajar" y "no están dejando entrar a ningún sector".

Por su parte, desde el Gobierno, el consejero de Industria y Empleo, Eduardo Arasti, ha pedido a la patronal y a los sindicatos "el mayor de los esfuerzos" para llegar a un acuerdo en las negociaciones sobre el convenio colectivo y ha apelado a la "responsabilidad" de las partes para que acerquen sus posturas en las negociaciones en beneficio del conjunto del sector del metal, "la columna vertebral de innumerables industrias".

Industria está "en permanente contacto" con la patronal y los representantes de los trabajadores y confía en que las partes lleguen a un acuerdo beneficioso para el conjunto del sector.

El consejero ha recordado la obligación de hacer respetar los derechos que consagra la Constitución Española de "ir a la huelga y de acudir al trabajo" y para ello se ha puesto en contacto con la delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, con el fin de que tanto en la jornada de este martes, primer día de huelga, como en la segunda convocada el jueves, día 5, "se garanticen y se cumplan tanto el derecho de aquellos trabajadores que quieran ejercer su derecho a huelga como el derecho de aquellos trabajadores que quieran ejercer su derecho al trabajo".

En el sector del metal en Cantabria trabajan más de 22.000 personas y representa casi el 40% del PIB industrial y el 43% del empleo de la industria de la región.