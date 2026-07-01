Sorprendido cuando robaba cableado de cobre en una subestación eléctrica de Reocín

Herramienta intervenida en la operación - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Torrelavega de 40 años al que sorprendió cuando robaba cableado de cobre del almacén de una subestación eléctrica de Reocín.

La rápida intervención de los agentes frustró el robo de cableado al sorprender al sujeto "in fraganti" y cuando ya había seccionado una parte. Además intervinieron la herramienta que había utilizado para forzar las puertas y cortar el cable.

La Guardia Civil supo una madrugada de mediados de junio que podían estar robando en una subestación eléctrica de Reocín por lo que trasladó patrullas al lugar. Cuando llegaron los agentes vieron a un individuo encapuchado en el interior del recinto de la subestación, que al que había accedido mediante escalo, y más tarde, a un almacén donde, tras forzar dos armarios eléctricos, había arrancado cables tanto del interior como del exterior y los había agrupado para llevárselos.

Ante la presencia de los guardias, trató de huir aunque fue interceptado y sorprendido con guantes de trabajo y una cizalla, y seguidamente detenido.

En la inspección del lugar se localizó, cerca del recinto de la subestación, una barra de uña con la que pudo haber forzado las puertas de acceso.

El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza.