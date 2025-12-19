Suben un 10,9% las denuncias por violencia sobre la mujer en Cantabria en el tercer trimestre

Archivo - Una mujer pone un lazo morado a otra durante una concentración contra la violencia machista - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

SANTANDER 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales de Cantabria registraron durante el tercer trimestre de 2025 un aumento del 10,9 por ciento en el número de denuncias por violencia sobre la mujer en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los datos hechos públicos este viernes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En concreto, entre julio y septiembre se contabilizaron 720 denuncias, 71 más que las registradas en el mismo periodo del año anterior (649), por violencia contra 698 mujeres, un 20,8% más que en el tercer trimestre de 2024 (578).

Del total de víctimas, 391 eran españolas, un 5,6% que en el periodo julio-septiembre de 2024, y 307 de otra nacionalidad, un 87,2% más. Así éstas últimas suponen un 44% del total, frente al 28,4% que suponían en el tercer trimestre del año pasado.

La comparación por comunidades autónomas del número de mujeres víctimas de violencia de género registradas durante el trimestre por cada 10.000 mujeres sitúa a Cantabria en una posición por encima de la media estatal.

Con una tasa de 22,9 víctimas por cada 10.000 mujeres, Cantabria es la quinta comunidad autónoma con mayor incidencia relativa, aunque aún lejos de los valores más elevados registrados en Islas Baleares, que encabeza la clasificación con 35,9.

También son superiores las tasas registradas por la Comunidad Valenciana (25,3); Canarias (24,4) y Murcia (24,1)).

En el extremo opuesto se sitúan Galicia, La Rioja y Castilla y León, con las tasas más bajas.