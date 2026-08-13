Muere un madrileño de 26 años que iba en un coche que chocó en Hinojedo tras huir de un control

El accidente se ha producido sobre las 6.10 horas tras huir el vehículo de un control de alcoholemia e impactar contra un semáforo y un muro SANTANDER 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El copiloto de un vehículo, de 26 años y vecino de Madrid, ha muerto esta madrugada en un accidente en Hinojedo (Suances), tras el cual el conductor se ha dado a la fuga. El siniestro se ha saldado además con tres heridos.

Se ha producido cuando el coche ha impactado contra un semáforo y un muro, en un momento en el que viajaban en él seis jóvenes: el conductor fugado, el copiloto fallecido, otra persona que se encuentra herida de gravedad y dos más que están leves, mientras que una sexta persona ha resultado ilesa, ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria.

El automóvil se ha salido de la vía, en la carretera autonómica CA-132 a la altura de Hinojedo, y ha impactado contra un semáforo y un muro. Ha ocurrido sobre las 6.10 horas, tras huir de un control de alcoholemia que realizaba la Guardia Civil de Tráfico en la zona de Suances. El conductor ha huido después a pie y está siendo buscado por Benemérita.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, varias ambulancias del 061, Bomberos de Torrelavega y personal de mantenimiento de Carreteras, entre otros servicios.