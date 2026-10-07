Torrelavega acogerá la XVI Feria Nacional Apícola de Cantabria con venta de productos, ponencias y actividades

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TORRELAVEGA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega acogerá los días 17 y 18 de octubre la XVI Feria Nacional Apícola de Cantabria, 'Torrelabeja 2026', que volverá a convertir el Mercado Nacional de Ganados en punto de encuentro para profesionales, productores, empresas y aficionados al mundo de la apicultura, y que incluirá exposición y venta de productos, ponencias, talleres y actividades para todos los públicos.

La feria abrirá sus puertas el sábado a las 10.00 horas y, tras la inauguración oficial prevista a las 10.30 horas, permanecerá abierta hasta las 20.00. El domingo el horario es de 10.00 a 15.00.

El programa incluye exposición y venta de material y productos apícolas, ponencias especializadas y presentaciones comerciales. Entre los temas que se abordarán figuran la protección de los colmenares frente al oso, el clima de Cantabria, las decisiones que debe afrontar la apicultura ante el cambio climático, el Tropilaelaps y la diversificación de los productos apícolas.

Una de las propuestas destacadas será la mesa redonda 'Jóvenes en la apicultura post bidón, claves para la adaptación a un sector en constante cambio', con participación de jóvenes profesionales de diferentes puntos de España.

'Torrelabeja 2026' acogerá también el Concurso Mieles de Cantabria 2026, con las categorías de brezo, milflores, bosque y eucalipto, además de talleres de iniciación a la cata de miel, el XVI Concurso de Dibujo 'El mundo de las abejas', globoflexia y el cuentacuentos 'Nuestra amiga la abeja'.

La entrada a la feria será libre y el recinto contará con las plazas de aparcamiento gratuito del aparcamiento en altura y también del exterior del Mercado Nacional de Ganados.

La feria se ha presentado este miércoles por la concejala de Ferias y Mercados, Cristina García Viñas; el presidente de la Asociación Montañesa de Apicultores de Cantabria, Siro Castrodeza, y el director general de Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, Paulino San Emeterio.

García Viñas ha destacado el crecimiento y consolidación de 'Torrelabeja' después de dieciséis ediciones y ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con una feria que, con un programa "muy completo", reúne las vertientes profesional, divulgativa y comercial de la apicultura y, al mismo tiempo, está abierta al público general.

Por su parte, Castrodeza ha señalado que uno de los principales objetivos de 'Torrelabeja' es favorecer la economía circular y la venta de proximidad, dar visibilidad a las mieles producidas en Cantabria y contribuir a su promoción dentro y fuera de la Comunidad.

Además, ha incidido en la importancia de la feria como punto de encuentro para compartir experiencias, conocimientos y los problemas que afectan actualmente a los apicultores.

Entre esos desafíos se encuentran el cambio climático, la avispa asiática, la varroa, los ataques del oso a los colmenares o la llegada de nuevas amenazas como el Tropilaelaps, un nuevo ácaro procedente de Asia, ha enumerado. En este sentido, ha insistido en la necesidad de "estar muy al día" para anticiparse y responder a una realidad cada vez más cambiante en la apicultura.

CERCA DE 27.000 COLMENAS EN CANTABRIA

Mientras, San Emeterio ha puesto en valor la dimensión económica, social y medioambiental de la apicultura y su contribución a la polinización y conservación de la biodiversidad, al tiempo que ha destacado la función social y de "vertebración del territorio" que desempeña el sector en el medio rural.

El director general ha explicado que Cantabria cuenta actualmente con unas 566 explotaciones apícolas, 1.386 puntos de colmena y 26.777 colmenas registradas, y ha destacado la existencia de una "miel excepcional", fruto de la flora local y del trabajo de los productores.

San Emeterio también ha llamado la atención sobre la competencia de mieles importadas de menor calidad y ha defendido la importancia de iniciativas como 'Torrelabeja' para poner en valor la producción local, reforzar su carácter artesanal y generar nuevas oportunidades para el medio rural.