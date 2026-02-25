Torrelavega informa favorablemente la licencia de obra para las 15 VPO de alquiler asequible de la Constitución

Avenida de la Constitución de Torrelavega - EUROPA PRESS

TORRELAVEGA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Urbanismo y Movilidad de Torrelavega ha dictaminado favorablemente la concesión de licencia de obra para la construcción de 15 viviendas protegidas destinadas a alquiler asequible en la Avenida de la Constitución, 4, en El Zapatón.

Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde, Javier López Estrada, que ha recordado que la promoción se desarrollará sobre una solar propiedad del Gobierno de Cantabria, posteriormente cedido a Gesvican para la ejecución de estas viviendas.

El proyecto contempla la construcción de un edificio de cinco plantas, con tres viviendas por cada una y una superficie útil total cercana a los 1.200 metros cuadrados. El inmueble albergará una vivienda de un dormitorio, seis de dos dormitorios y ocho de tres dormitorios. La actuación ha sido adjudicada a la empresa IMESAPI por un importe de 2.569.240 euros, cofinanciada con fondos europeos, y cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses.

El regidor ha enmarcado esta licencia dentro de la estrategia del equipo de Gobierno para dar respuesta al "reto" de la vivienda, en colaboración con el Gobierno de Cantabria.

Al respecto, ha recordado que, para mejorar la situación de la vivienda en la ciudad, además de este edificio, están en marcha 12 viviendas de alquiler asequible en la calle Marqueses de Valdecilla y Pelayo; se prevé el inicio este primer semestre de 2026 de las 42 viviendas proyectadas en El Valle; y también están adjudicadas estas 15 viviendas en El Zapatón.

López Estrada ha subrayado que "la iniciativa pública, con estas 70 viviendas, probablemente no resolverá por sí sola todos los problemas de acceso a la vivienda, pero sí aporta su granito de arena", y ha destacado que este esfuerzo se está viendo complementado por la iniciativa privada.

Al hilo, ha indicado que en el Plan Parcial de El Valle ya se han concedido licencias para cerca de 60 viviendas privadas, a las que se suman otras 60 en construcción en el centro de la ciudad. "El nivel actual de ejecución de vivienda no se veía en Torrelavega desde 2008", ha afirmado el alcalde, señalando además que en 2025 se concedieron más licencias que en los doce años anteriores.

Por su parte, la concejal de Urbanismo, Jezabel Tazón, ha dado cuenta en la Comisión Informativa del área de otras licencias vinculadas a la generación de vivienda, como cambios de uso de locales a vivienda y una licencia de primera ocupación, actuaciones que forman parte de la política municipal iniciada la pasada legislatura para ampliar la oferta residencial y facilitar el acceso a la vivienda en el municipio.

En concreto, se ha informada favorablemente la licencia municipal de obra para proyecto de reforma y cambio de uso de un local comercial para uso de vivienda en el Barrio Rivero (Sierrapando); para la reforma y cambio de uso de oficina a vivienda, en calle La Paz; y para la reforma y cambio de uso a vivienda de entresuelo en la calle José María Pereda.

Además, se ha otorgado licencia municipal de primera ocupación para el proyecto de adecuación de local para uso de vivienda en la avenida de Palencia.