Tres detenidos por lesiones con arma blanca en las fiestas de Cartes, dos de ellos trasladados al hospital

Navaja encontrada - GUARDIA CIVIL

SANTANDER, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la madrugada del domingo a tres jóvenes de 22, 20 y 19 años, vecinos de los municipios de Cartes y Torrelavega, como presuntos autores de delitos de lesiones con arma blanca y riña tumultuaria durante las fiestas de Cartes.

Dos de los detenidos tuvieron que ser evacuados a centros hospitalarios por presentar heridas por arma blanca y fueron dados de horas después. Además, a uno de los arrestados se le buscaba como presunto autor de lesiones con arma blanca en Renedo de Piélagos y en Torrelavega.

Además, ayer por la mañana, en la zona donde ocurrieron los hechos, se localizó una navaja de unos 12 centímetros de hoja, que se ha intervenido por si estuviera relacionada con la riña y las lesiones.

Sobre las 3.50 horas de la madrugada del 17 de mayo, efectivos de la Guardia Civil que se encontraban en servicio en Cartes con motivo de las mencionadas fiestas tuvieron que intervenir ante una riña entre varias personas.

En esos momentos, los agentes localizaron a tres hombres, detuvieron a uno de ellos y solicitaron la evacuación a hospitales de otros dos por lesiones que podrían ser por arma blanca.

Por las pruebas conseguidas, se sospecha que estas tres personas comenzaron una riña entre ellos, resultando dos heridas, que una vez dadas de alta fueron detenidas y pasaron las tres a disposición judicial.

LESIONES EN RENEDO DE PIÉLAGOS

Uno de los detenidos en Cartes estaba siendo buscado por la Guardia Civil como presunto autor de otro delito de lesiones con arma blanca sobre una persona, hechos ocurridos en un establecimiento de Renedo de Piélagos.

Además, esta misma persona también estaba siendo buscada por hechos similares en Torrelavega.