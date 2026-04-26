UGT y CCOO en Cantabria llaman a la movilización el 1º de Mayo para defender la vivienda, los salarios y la democracia

Archivo - Una manifestación del 1º de mayo en Santander.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de UGT y CCOO en Cantabria, Mariano Carmona y Rosa Mantecón, respectivamente, han llamado a la movilización en el próximo Día del Trabajador, que se conmemora el 1 de mayo, para defender el acceso a la vivienda, la mejora de los salarios y la democracia.

Así lo han hecho este domingo en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, días previos a la tradicional manifestación que bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia', recorrerá las principales calles de Santander en un momento "decisivo", en el que "están en juego no solo las condiciones de vida de la clase trabajadora, sino la propia calidad de nuestras democracias".

En este sentido, ambos han mostrado su preocupación por la "radicalización" de la política --y de algunos jóvenes--, que "ataca a las mujeres, a los trabajadores y a los derechos más elementales".

En cuanto a las reivindicaciones, han puesto el foco en que el acceso a la vivienda está dificultando a las personas, sobre todo a las jóvenes, desarrollar "una vida plena".

Al respecto, Carmona ha lamentado que, tras la aprobación del Plan Estatal de Vivienda, los partidos políticos no sean capaces de llegar a un acuerdo "en cosas tan importantes".

"Tenemos que perder el sentido de que la vivienda es un negocio. Es necesaria para el desarrollo de una vida plena y es uno de los puntos que están ayudando a la crispación política", ha aseverado, a la par que ha afirmado que "no se puede estar en un enfrentamiento permanente que lo único que genera es que no exista la vivienda social adecuada".

Por su parte, Mantecón ha defendido la necesidad de mejorar los salarios ya que "sigue costando llegar a fin de mes". Algo a lo que ha añadido las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, cuyo rechazo será incluido en la manifestación del 1º de Mayo.

Asimismo, ha sumado a las reivindicaciones que los trabajadores "ganen tiempo de vida", para lo que ha opinado que es "imprescindible" reducir la jornada laboral para, entre otras cuestiones, evitar la siniestralidad "muy vinculada" a la sobrecarga de trabajo, el estrés y las condiciones en el empleo.

Y a preguntas sobre la siniestralidad laboral --con más de 1.700 accidentes y cuatro muertes en la región en el primer trimestre del año, un 5% más que en el mismo periodo del año pasado-- han exigido a las empresas cumplir la ley y los planes de prevención.

"Es una vergüenza que el 35% de los accidentes de trabajo se produzcan en ámbitos donde no existían planes de prevención y que muchos se sucedan cuando ni siquiera los riesgos que los han provocado estaban recogidos en los planes", ha lamentado la secretaria general de CCOO.

Por su parte, Carmona ha rechazado el "enfoque" y la "campaña" de la patronal CEOE de "llamar absentista" a unas personas que "han perdido la salud o que han tenido un accidente como consecuencia del desarrollo de un puesto de trabajo".

En otro orden de cosas, Mantencón ha calificado de "nuevo mazazo" para la industria de Cantabria el anuncio del ERE en Nestlé y ha afirmado que es "imprescindible" la regularización de migrantes, unos 1.900 en la región.