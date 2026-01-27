El viento alcanza los 136 kilómetros por hora en San Roque de Riomiera y roza los 120 en Reinosa

Archivo - Paisaje de San Roque de Riomiera - MMS - Archivo

SANTANDER, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las rachas de viento han alcanzado esta madrugada los 136 kilómetros por hora en San Roque de Riomiera y han rozado los 120 en Reinosa, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), consultados por Europa Press.

Se trata de la tercera y novena rachas más fuertes registradas en España en el inicio de la jornada de este martes, en la que todas las máximas de Cantabria han superado los 100 kilómetros por hora.

Así, en Tresviso han alcanzado los 112 kilómetros por hora y en Cabaña Verónica, en Picos de Europa, los 111. En Alto Campoo la racha máxima ha sido de 107.

Por otra parte, Cantabria ha anotado cinco de las temperaturas más elevadas del país esta madrugada. En San Vicente de la Barquera los termómetros han marcado 20,3 grados y en Treto (Bárcena de Cicero) los 19,3, que son la segunda y tercera máximas en España. Mientras, Castro Urdiales, el aeropuerto de Santander y San Felices de Buelna han alcanzado 18,7 grados.

En el sentido opuesto, Cabaña Verónica ha registrado -4,2 grados, la segunda temperatura más baja a nivel nacional.