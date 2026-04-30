Vuelven a okupar una vivienda pública en Torrelavega 24 horas después de desalojarla

El Consejero De Fomento, Roberto Media, Informa Sobre Un Caso De Okupación En Cantabria - GOBIERNO

SANTANDER 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una de las viviendas públicas que el Gobierno de Cantabria tiene en Torrelavega ha sido 'okupada' esta semana tan solo 24 horas después de ejecutarse el lanzamiento de su inquilina, que debe más de 9.000 euros a la Administración por el impago del alquiler, pese a no ser una persona vulnerable según el juzgado.

El Gobierno abrió el primer expediente para reclamarle las mensualidades pendientes en noviembre de 2023, y a partir de ahí se inició un proceso judicial que dio la razón al Ejecutivo y que culminaba con el desalojo que se ejecutó el martes a las 10.30 horas.

Sin embargo, cuando el personal de la empresa pública Gesvican volvió al día siguiente a la vivienda para ver su estado y acondicionarla para alquilarla de nuevo, comprobó que se había cambiado de nuevo el bombín y había sido okupada, "probablemente por la misma persona".

El consejero de Vivienda, Roberto Media, ha dado a conocer este jueves los hechos, tan solo unos días después de anunciar la okupacion de otra de las viviendas protegidas en Orejo, y ha denunciado situación "insostenible" que achaca a la ley estatal.

"Es una vergüenza lo que está pasando y la desprotección de la propiedad privada es absoluta en este país". "Hemos tardado años en poder desalojar a una inquilina que no pagaba porque no quería [...] y menos de 24 horas después de que ese juzgado les obligue a salir, nos han vuelto a okupar la vivienda", ha lamentado, añadiendo que la Policía Nacional, al igual que en el caso de Orejo, traslada que "no puede hacer nada".