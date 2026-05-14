Unos 300 guadalajareños se concentran de nuevo en la Plaza Mayor contra la ampliación de la zona azul

Concentración contra la ampliación de la Zona Azul en Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Plaza del Ayuntamiento de Guadalajara ha vuelto a acoger este jueves una concentración vecinal contra la ampliación del sistema de aparcamiento regulado prevista en la ciudad, una protesta que ha reunido a unas 300 personas y que ha registrado una menor participación que la celebrada hace justo una semana en el mismo lugar.

La movilización, convocada nuevamente de forma anónima a través de redes sociales y cartelería difundida por distintos puntos de la ciudad, ha comenzado sobre las 19.30 horas entre pitidos y aplausos, en un ambiente reivindicativo pero sin incidentes.

Durante la protesta se han escuchado consignas como 'Sinvergüenzas, ladrones', 'La zona azul la pagas tú', 'Guarinos, Guarinos, no te quieren los vecinos' o el ya repetido 'Manos arriba, esto es un atraco', dirigidas contra la política municipal de estacionamiento regulado.

Entre los asistentes han podido verse algunas caras vinculadas a la formación socialista, además de presencia policial durante el desarrollo de la concentración.

A diferencia de la movilización celebrada el pasado 7 de mayo, cuando cerca de 400 personas se concentraron en esta misma plaza pese a la lluvia, en esta ocasión la asistencia ha sido menor.

Las protestas vecinales surgieron coincidiendo con la entrada en vigor, prevista para el próximo 18 de mayo, de la ampliación de la zona azul en distintos puntos de la ciudad. Los manifestantes consideran que las nuevas medidas tienen un carácter "puramente recaudatorio" y denuncian la pérdida de plazas gratuitas de aparcamiento y la insuficiencia de espacios reservados para residentes.

En las últimas horas, la alcaldesa de la capital, Ana Guarinos, no cerraba la puerta a continuar las conversaciones con vecinos y asociaciones pero no concretaba más al respecto en torno a si se podría llevar a cabo alguna medida concreta como una nueva moratoria de su entrada en funcionamiento o la reducción de plazas de pago.