Abiertas al tráfico la CM-210 a su paso por Beteta y la N-320 en Alcocer

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CUENCA/GUADALAJARA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 122 de Castilla-La Mancha ha informado de que la CM-210 --en el kilómetro 55-- a la altura de Beteta (Cuenca) y la N-320 --en el kilómetro 206-- a su paso por el término municipal de Alcocer (Guadalajara) han quedado abiertas al tráfico.

Sendas carreteras tenían que cortarse por la caída de un árbol.

Las rachas fuertes de viento están provocando que este Domingo de Ramos se estén registrando varias incidencias en carreteras por caída de árboles.