Agencia del Agua de C-LM se integrará en Desarrollo Sostenible y Mercedes Gómez dirigirá toda la política hidráulica

TOLEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha precisado el anuncio realizado esta semana por el presidente regional, Emiliano García-Page, apuntando que la entidad pública Agencia del Agua de la región se integrará en el organigrama de su departamento, de forma que la propia consejera será quien dirija y controle toda la política de agua de la Comunidad Autónoma.
En declaraciones a los medios desde Madrid, ha explicado que eso conllevará un "cambio de estructura en la propia Consejería" de cara a crear una Dirección General 'ad hoc' "que va a acompañar técnicamente todas las necesidades" de cara al cuarto ciclo de planificación.
"Se va a reforzar nuestra entidad de derecho público, Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, para que tenga más capacidad todavía en materia de gestión y de implementación de esas infraestructuras hidráulicas que necesitamos y que además demandamos en ese cuarto ciclo" ha indicado.