Agricultura analizará si la UE puede cubrir los daños del temporal en el sector agrario de Castilla-La Mancha

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estudiará si puede articular ayudas para la agricultura y la ganadería de Castilla-La Mancha a través de los fondos de la reserva agrícola de la Unión Europea, tras los daños provocados por las borrascas de febrero en distintos municipios de la Comunidad Autónoma.

Así lo ha anunciado el ministro Luis Planas desde Valdepeñas, donde ha explicado que esta problemática ha sido planteada por el Gobierno de Castilla-La Mancha y por el presidente, Emiliano García-Page, y ha reconocido que en la región hay localidades y explotaciones agrarias que se han visto afectadas por los temporales.

"Soy consciente de que en Castilla-La Mancha hay localidades que puedan estar afectadas y vamos a estudiar con todo el interés y rigor podamos dar respuesta a un aspecto que nos parece legítimo", ha señalado el titular de Agricultura.

Planas ha recordado que el Consejo de Ministros ya ha aprobado un plan extraordinario de ayudas dirigido a Extremadura y Andalucía, las comunidades con mayor grado de afección por el reciente tren de borrascas, mientras que en el caso de Castilla-La Mancha la posible respuesta quedará supeditada a la evaluación técnica de los daños en cultivos, explotaciones ganaderas e infraestructuras agrarias.

El ministro no ha concretado plazos ni cuantías y ha dejado claro que cualquier decisión dependerá del análisis de la situación y de los criterios de activación de la reserva agrícola comunitaria, instrumento previsto en la Política Agraria Común (PAC) para hacer frente a situaciones excepcionales que afecten al sector primario.