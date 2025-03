Álvarez (UGT) no cree que el acuerdo con Junts vaya a generar "ningún tipo de discriminación ni privilegio"

Archivo - El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, interviene en una movilización convocada por CCOO y UGT desde la Plaza de Mayor, a 3 de noviembre de 2022, en Madrid (España). CCOO y UGT movilizan a delegaciones y trabajadores de todo el país para ex

Archivo - El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, interviene en una movilización convocada por CCOO y UGT desde la Plaza de Mayor, a 3 de noviembre de 2022, en Madrid (España). CCOO y UGT movilizan a delegaciones y trabajadores de todo el país para ex - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, no cree que el acuerdo de inmigración entre el PSOE y Junts para la delegación de las competencias migratorias a la Generalitat vaya generar "ningún tipo de discriminación ni privilegio".

Así se ha pronunciado durante su intervención en el IV Foro Económico Español de Castilla-La Mancha en Toledo donde ha indicado que no ve esta cuestión diferente al proceso de traspasos que se ha anunciado en la Generalitat en algún otro momento.

"Por tanto, yo creo que los funcionarios de la Generalidad de Cataluña son funcionarios del Estado, cumplen las leyes del Estado y, por tanto, que sea un policía nacional, un guardia civil o un mosso de escuadra el encargado de hacer cumplir las leyes no va a generar ningún tipo de discriminación, ni privilegio, ni maltrato a la comunidad autónoma", ha subrayado.

Bajo su punto de vista, las leyes que se van a aplicar son "exactamente las mismas". "En ese sentido se puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo en si las comunidades autónomas tienen que tener más o menos peso y creo que a las personas de nuestro país, a las que tantas veces se invoca, hay que decirles que no tienen por qué padecer".

A ello ha añadido que no le parece "excesivamente razonable" la equiparación que se está haciendo de Junts con Vox, porque "desgraciadamente" en Cataluña tienen su propio Vox catalán en Alliança Catalana. "A mí me parece que más bien las posiciones de Junts tienen bastante que ver con las del PP en España, que entra y sale en función de lo que él cree que puede restarle más o menos el electorado".

En este punto, ha lamentado que la migración en este momento no se haya convertido en un debate sobre derechos humanos y desde la perspectiva de la gente que viene a España, ya que "parece que es a ver quién la dice más gorda sobre si se reparten en el conjunto del país". Algo que, ha añadido, se podría hacer porque "no generarían ningún problema, sino todo lo contrario".

Preguntado por si esta ley es racista, Álvarez, que ha dicho que conoce a la sociedad catalana, ha señalado que no se va a modificar ninguna norma en España "que permita que se haga ninguna política racista ni supremacista sobre el resto de los catalanes y de las catalanas y los demás".

Ello le ha llevado a decir que esta polémica supone darle "fuego a un incendio" para hablar de que la legislatura tiene que culminar lo que ha dicho que supone "perder una gran oportunidad" para que los trabajadores puedan continuar avanzando con la aprobación de leyes que los protegen "como ha hecho este Gobierno".

"Si lo que queremos es darle bola a esta situación, que lo que pretende es acabar con la legislatura y ver si vienen otros que aplicarán esas leyes y no sé yo si habrá tanto rubor cuando Vox y el PP estén en esa materia o no, pues está muy bien, pero yo no voy a entrar", ha concluido.

UN PACTO "QUE GENERA PREOCUPACIONES"

Unas palabras de Álvarez que han tenido contestación por parte del consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, quien ha señalado que el problema no es que la ley sea racista o no sino que lo que tiene connotaciones racistas "es un pacto que genera preocupaciones en la medida en la que es muy evidente que la Constitución deja claro que las competencias de inmigración son exclusivas".

Así, ha dicho a Álvarez que el "problema de fondo" no es la parte de si lo va a gestionar un mosso en la frontera o no, sino "la connotación que incluye el pacto que hace alusiones a garantizar una especie de pureza cultural e identitaria".

En este sentido ha mostrado su preocupación porque este caso le recuerda "en mayor o menor escala" a las leyes de la ciudadanía de 1935 en Alemania o a la 'White Policy' de Australia, "que desde el 1901 al 1973 impedía que llegaran personas asiáticas que no fueran blancos".

"Y a mí, que en un documento que suscribe el PSOE se incluya la defensa de cuestiones identitarias y culturales, me suena a las leyes como la primera legislatura de Trump para que no pudieran ir musulmanes a Estados Unidos, a la política de Dinamarca de cero refugiados o a la política antimusulmanes de Polonia", ha señalado.

Unas palabras a las que Pepe Álvarez ha contestado diciendo al consejero de Fomento que el PSOE, "con personas como tú dentro tampoco le hace falta ir a buscar muchos problemas fuera".