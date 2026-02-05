Ana Cantarero (PP) se convierte en diputada de las Cortes tras ratificar su juramento en sustitución de Roldán

La diputada del PP de Cuenca Ana María Cantarero - PP CUENCA

TOLEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La 'popular' Ana María Cantarero ha ratificado su juramento como diputada en el Parlamento regional en el pleno de este jueves, tras la renuncia de la diputada y alcaldesa de Horcajo de Santiago (Cuenca), María Roldán.

De este modo, Cantarero accede al pleno en el ejercicio de su condición de diputada tras ratificar su juramento ante la Cámara autonómica.

Ha sido el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, quien ha dado cuenta de esta ratificación en virtud del artículo 7.3 del Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Cantarero es alcaldesa de El Pedernoso y vicesecretaria de Participación del Partido Popular de Castilla-La Mancha. Tras María Roldán, fue la siguiente parlamentaria que componía la lista 'popular' en la provincia de Cuenca en las pasadas elecciones de 2023.

Fue el pasado 12 de enero cuando el presidente regional del partido, Paco Núñez, comunicó la renuncia de Roldán, que se retiraba de su cargo como diputada para centrarse en su tratamiento contra el cáncer y en su labor como alcaldesa de Horcajo de Santiago.