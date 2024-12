Arias (Vox) desvincula a Marín y a su partido de la polémica de Vito Quiles en Toledo: "Vox no tiene nada que ver"

TOLEDO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox en la provincia de Toledo y vicepresidente segundo de la Diputación toledana, Daniel Arias, ha desvinculado a su partido y al concejal en el Ayuntamiento toledano Juan Marín de "cualquier actuación" protagonizada este miércoles por Vito Quiles en la ciudad durante una conferencia protagonizada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo.

A preguntas de los medios, Arias se ha pronunciado en estos términos después de que el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamieto de Toledo haya pedido la dimisión del concejal de Vox Juan Marín por presenciar un episodio de "amenazas" junto "al agitador ultraderechista Vito Quiles" en el que se instó a concejales socialistas "con referencias violentas al pasado, a ir pa'lante como en el 36", en el marco de la conferencia de García Ortiz y Calvo.

"Yo no la he visto --la polémica-- pero sí que le puedo decir que Vox, que es al partido al que yo represento, no tiene nada que ver ni con la visita de Vito Quiles ni con la visita del fiscal", ha sostenido.

En este sentido, ha insistido en que Vox "no tiene nada que ver" con lo sucedido y ha desvinculado "totalmente" a "cualquier concejal del partido" de "cualquier actuación de cualquier periodista".

En todo caso, el presidente provincial de Vox cree que esta polémica es "una coartada" por parte de la delegada del Gobierno, Milagros Tolón, "para que el fiscal general del Estado no compareciera donde tenía que haber comparecido, que era en el Senado".

"Y se han inventado una conferencia, rápidamente y además paradójicamente, acerca de la Constitución, Constitución que este Gobierno y la Fiscalía, en muchos casos, también están vulnerando".