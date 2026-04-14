Belén Aguilera, Ginebras, la fiesta de Zahara Rave o Chimo Bayo, nuevos nombres del Festival Gigante 2026 en Guadalajara

Presentanción del Festival Gigante. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cartel de la XII edición del Festival Gigante, que tendrá lugar en la explanada del Paseo del Ocio de Guadalajara los días 27, 28 y 29 de agosto, ha sumado nuevos nombres como Belén Aguilera, Ginebras, la fiesta de Zahara Rave o Chimo Bayo, junto a artistas de proyección nacional y bandas emergentes, con una presencia destacada de grupos de Guadalajara.

Junto a ellos, Comandante Twin, Aiko el Grupo, The Molotovs, Delacueva, Ona Mafalda, Casino Montreal, Oslo Ovnies, Musgö, Estrogenuinas, La 126, Lola Vila, Santa Bautista, Bita, La Niña Paracaídas, Late Capital, Popi & Sito, Chinches o Toobaldsound, completan una programación que vuelve a mezclar generaciones, estilos y formas de entender la música.

La programación alcanza un 53% de artistas femeninas, reforzando el "compromiso" del festival con la diversidad y la igualdad en la escena musical, tal y como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Guadalajara, Santiago López Pomeda, ha presentado este martes, junto al director del Festival Gigante, Alfonso López, el cartel oficial del Festival Gigante 2026, una cita musical ya consolidada como "referente" a nivel nacional.

Durante la presentación, López ha destacado el compromiso del Gobierno municipal con la recuperación, consolidación y crecimiento del Festival Gigante, "un motor cultural de primer nivel, pero también económico y turístico para Guadalajara".

En este sentido, el edil ha recordado que la vuelta del festival a la ciudad ha sido uno de los compromisos del actual equipo de Gobierno, subrayando que "no solo había que recuperarlo, sino cuidarlo, potenciarlo y hacerlo crecer".

El concejal de Festejos ha puesto en valor el impacto del festival más allá del recinto principal, con actividades que dinamizan el casco histórico, los vermús musicales, los conciertos en la Plaza Mayor y la implicación directa de la hostelería y el comercio local.

Asimismo, López Pomeda ha destacado el "acierto" del cambio de ubicación al Paseo del Ocio, una decisión que ha permitido mejorar notablemente la seguridad y la comodidad del público.

En este contexto, López Pomeda ha anunciado que el Festival Gigante ha sido recientemente reconocido como el festival más seguro de 2025 dentro de los premios Winner, que distinguen a los eventos musicales celebrados en España y Portugal, "un reconocimiento que ha considerado motivo de orgullo para toda la ciudad, que es una ciudad segura y también una ciudad que sabe organizar festivales seguros", ha afirmado.

NOVEDADES DE ESTA EDICIÓN

Por su parte, el director del Festival Gigante, Alfonso López, ha agradecido el apoyo "continuo y absoluto" del Ayuntamiento, al mismo tiempo que ha detallado las principales novedades de esta edición. Entre ellas, la celebración de una jornada inaugural el jueves, con una fiesta de bienvenida gratuita y abierta a todo el público, pensada para acercar el festival a nuevos asistentes. Mientras que los conciertos principales se desarrollarán el viernes y el sábado.

López ha subrayado el impacto económico y mediático del festival, que en la edición anterior generó más de 3 millones de euros de impacto económico y más de 2 millones de euros de retorno mediático, además de cerca de 1.000 puestos de trabajo y la acreditación de casi 200 profesionales de los medios de comunicación.

El Festival Gigante mantendrá servicios como las lanzaderas desde el centro de la ciudad al recinto, así como conexiones con el Corredor del Henares y Madrid, además de zona infantil y área gastronómica, consolidando su carácter de festival familiar.

Las entradas para el Festival Gigante 2026 ya están a la venta, con abonos para los tres días al precio de 40 euros, gastos incluidos. Toda la información puede consultarse en la web oficial del festival.