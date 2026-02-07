Campo de Criptana cierra el 2025 con 46.000 visitantes y con la mirada puesta en un turismo sostenible y de calidad

Archivo - - AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA - Archivo

Campo de Criptana (Ciudad Real) ha cerrado el año 2025 con 46.000 visitantes, casi un 25 por ciento más respecto al año anterior, según ha detallado su alcalde, el socialista Santiago Lázaro, quien ha dejado claro que el municipio conocido como 'Tierra de Gigantes' no aspira a "un turismo masivo" sino que se afana en "un turismo de calidad".

Esta localidad, situada en el corazón de La Mancha, comenzaba en 2022 el desarrollo de su Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. Una iniciativa que, con una inversión total de 1,3 millones de euros, ha finalizado en 2025 y que ha permitido a Campo de Criptana transformar su modelo turístico hacia la sostenibilidad.

"En Criptana siempre hemos tenido claro la apuesta por la sostenibilidad, y la sostenibilidad suponía que queríamos desarrollar un turismo de calidad", que disfrute de todos los recursos turísticos que tiene el municipio, que deje ingresos y que recomiende la visita. Para todo ello, ha señalado el alcalde, lo importante era disponer de "más recursos, alargar la visita, y sobre todo que pernoctasen en Campo de Criptana".

Con todo el trabajo realizado durante estos últimos años, la villa molinera ha logrado no solo que el turismo sea de calidad, sino aumentar el número de visitantes. "Hemos pasado de 36.000 visitantes en el año 2024 a 46.000 en el año 2025".

El regidor criptanense está "francamente contento" con la estrategia turística llevada a cabo en los últimos años gracias al Plan de Sostenibilidad Turística, "una gran herramienta" que ha permitido transformar muchos de los recursos del municipio.

La Sierra de los Molinos es "una gran joya" con la que cuenta Campo de Criptana, pero esta localidad ciudadrealeña se dio cuenta que no solo de ese patrimonio cervantino es de lo que se tenía que nutrir el turismo, sino que había que ampliar todo ese patrimonio a otros elementos, como el Pósito Real, y otros más que se han embellecido, se les ha dado valor o se han creado nuevos.

Así, la estrategia marcada ha ido en el sentido de contar con nuevos recursos turísticos y para ello, por ejemplo, se ha creado el Centro de Interpretación de los Molinos Manchegos, un lugar donde recibir a los visitantes y hacer la primera introducción a ese lugar patrimonial tan importante como son los molinos históricos del siglo XVI de Campo de Criptana, el Molino Burleta, el Infante o el Molino Sardinero.

No solo se ha aumentado el patrimonio, sino que también se ha mejorado como con la rehabilitación de la Fuente del Caño, la mejora del arco renacentista de la Ermita de la Veracruz o la recuperación de los restos arqueológicos de los molinos históricos.

El alcalde también ha hablado de otros productos turísticos que aúnan muchos de los elementos que caracterizan a Criptana como son la cultura y la música, "éxitos" también del Plan de Sostenibilidad. De este modo, ha citado el Airén-Fest, un festival que se ha desarrollado en entornos patrimoniales de Campo de Criptana; o el Escenario Infinito, un festival de artes escénicas al aire libre y que este año cumple su cuarta edición.

Otros productos de éxito que se ha consolidado ha sido el Tren de los Molinos, donde gracias a un convenio con Renfe, visitantes, viajeros y turistas que están en Madrid, muchos de ellos extranjeros, pueden venir a Campo de Criptana diferentes sábados al año y disfrutar de lo que es visitar una bodega, el Centro de Interpretación Molinos de Viento Manchegos, la Sierra de los Molinos o el Pozo de Nieve, otro de los recursos que Campo de Criptana ha dado también valor en los últimos años, declarándolo Bien de Interés Cultural.

De este modo, el 9 de mayo, el 6 de junio, 26 de septiembre, 10 y 24 de octubre y 7 de noviembre, turistas y viajeros podrán disfrutar de esta escapada en tren única, con ida y vuelta desde Madrid y salida desde las estaciones de Madrid Chamartín-Clara Campoamor y Atocha Cercanías.

El alcalde no ha querido olvidarse del tren turístico de lujo Al-Ándalus, que a partir de la temporada 2026 incluirá paradas en Campo de Criptana. "Un tren de lujo de Renfe, con muchos viajeros extranjeros de alto poder adquisitivo, que va a visitar Criptana para comer en un restaurante criptanese, para visitar una bodega, o disfrutar de una molienda", un momento que Lázaro ha tildado de "mágico".

APERTURA DE NUEVOS ALOJAMIENTOS

Toda esta estrategia tiene sentido, según ha apuntado el alcalde, si todo el mundo "tira del carro", por lo que ve imprescindible la ayuda de la iniciativa privada. En este sentido, Santiago Lázaro ha hecho hincapié en lo necesario que ha sido demostrar y convencer a vecinos y empresarios de que había un potencial turístico muy importante en Criptana que podía desarrollar ingresos.

Lázaro dirige el Ayuntamiento desde el año 2019 y eso le ha permitido echar la vista atrás para recordar que en ese año existían "menos de 100 camas para alojar a los visitantes" y, sin embargo, "vamos a acabar con más del doble este año 2026, cuando acabe esta legislatura", con la apertura de dos nuevos establecimientos.

En concreto, se ha referido a Casa de la Torrecilla, un proyecto que contará con 14 habitaciones integradas en la red de hostelería de Castilla-La Mancha y que abrirá esta primavera. De otro lado, ha citado Casa de Treviño, un hotel boutique de cuatro estrellas, que ampliará la capacidad de alojamiento y complementará la oferta existente, permitiendo que más de 50 personas puedan hospedarse en el municipio en condiciones óptimas.

De este modo, y una vez que el Plan de Sostenibilidad Turística ha echado el cierre en 2025, Campo de Criptana se marca como objetivo principal consolidar todo lo que ha logrado en estos últimos años a base de impulso público y la sinergia empresarial. Un esfuerzo entre todos que ha hecho que el lugar que inspiró a Cervantes confíe ahora en sus recursos turísticos, ha finalizado el alcalde.