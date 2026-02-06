Castilla-La Mancha amplía la temporada de caza mayor por las lluvias y para facilitar el control de especies

Archivo - Un cazador, durante una jornada de caza el primer día de inicio de la media veda en Castilla y León, en Olmedo, a 15 de agosto de 2021, en Valladolid, Castilla y León (España). La media veda arranca este domingo en Castilla y León con una nueva - Photogenic/Pablo Requejo - Europa Press - Archivo

CIUDAD REAL 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha prorrogado la temporada de caza mayor hasta el próximo 1 de marzo de 2026 para las monterías, batidas y ganchos, como respuesta a la suspensión de numerosas jornadas cinegéticas a causa de la situación meteorológica registrada en las últimas semanas en la región.

Así lo ha anunciado desde Ciudad Real la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien ha explicado que la medida se ha adoptado tras alcanzar un acuerdo con el sector cinegético castellanomanchego, con el objetivo de compensar las monterías que no han podido celebrarse por las lluvias y las condiciones adversas del terreno de las últimas semanas.

La prórroga irá acompañada de un "procedimiento específico y ultrarrápido", mediante el cual los organizadores deberán presentar una declaración responsable acreditando que las monterías no se han podido desarrollar.

La Administración regional ha señalado que se compromete a resolver todas las solicitudes en un plazo máximo de cinco días.

La consejera ha subrayado que esta decisión busca "garantizar el recurso socioeconómico" que supone la actividad cinegética en el medio rural y, al mismo tiempo, facilitar el control de ungulados, cuya proliferación está provocando daños en la agricultura en distintos puntos de la geografía regional.

La ampliación se aplicará tanto a las monterías que ya estaban autorizadas y han tenido que suspenderse como a aquellas que estaban planificadas pero cuya autorización aún no se había solicitado antes de la finalización del periodo hábil, conforme a lo previsto en la actual orden de vedas de caza mayor.