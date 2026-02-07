Castilla-La Mancha convocará la próxima semana los Premios y Distinciones al Mérito Deportivo del año 2025

Campeonato de España de Esgrima, que ha tenido lugar en el Pabellón Gema Arenas de Almagro (Ciudad Real). - JCCM

CIUDAD REAL 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste, ha avanzado que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicará, la próxima semana, a convocatoria, de la concesión de los Premios y Distinciones al Mérito Deportivo 2025 para reconocer méritos extraordinarios de personas y entidades en el ámbito deportivo en Castilla-La Mancha.

El plazo para presentar solicitudes será de 15 días hábiles desde la publicación en el Diario Oficial, siendo las candidaturas evaluadas por un jurado, que elevará una propuesta a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. La resolución se dictará en un plazo máximo de tres meses.

La convocatoria detalla las categorías de los Premios y Distinciones al Mérito Deportivo de Castilla-La Mancha 2025.

Incluye cuatro grandes modalidades: Medallas (oro, plata y bronce) para personas físicas destacadas; Placas para clubes, entidades, centros educativos, medios, empresas, federaciones, escuelas deportivas y eventos por su labor promotora; Diplomas para deportistas, entrenadores y árbitros en distintas etapas (escolar, universitaria, veterana, etc.); y Menciones Especiales para trayectorias o logros de relevancia extraordinaria, tanto individuales como institucionales.

Todo esto lo ha dado a conocer el director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste, en su asistencia al Campeonato de España de Esgrima, que ha tenido lugar en el Pabellón Gema Arenas de Almagro (Ciudad Real), según ha informado la Junta en nota de prensa.

El Campeonato de España de Esgrima ha sido una competición nacional oficial de alto nivel en la disciplina de sable español, que parte del Ranking Nacional de Esgrima organizado por la Real Federación Española de Esgrima.

La prueba, organizada por la Real Federación Española de Esgrima y el Club Esgrima Ciudad Real, en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Almagro, es clave para configurar el ranking nacional de la temporada de esgrima 2025-26 y determinar las posiciones de cara a las fases finales y campeonatos posteriores.

Ha contado con la participan 33 equipos de gran parte del territorio nacional, entre ellos todos los tiradores del equipo nacional absoluto de España, como Lucía Martín Portugues (que participó representado a España en los Juegos Olímpicos de 2024 de París).

Carlos Yuste ha señalado que la sede de Almagro ratifica la importancia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha como escenario elegido para eventos de esgrima de alto nivel en España, mostrando capacidad organizativa y atrayendo a clubes, deportistas y aficionados.