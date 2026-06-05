CCOO afea a Junta la petición de UME en el fuego de la Academia en Toledo cuando no estaban todos los medios activados

Un camión de bomberos trabaja en un fuego en la Academia de Infantería de Toledo que llega a nivel 1, a 3 de junio de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha, (España). El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO en Geacam ha reprochado al Gobierno de Castilla-La Mancha que este miércoles 3 de junio tuviera que pedir la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el incendio de la Academia de Infantería en Toledo, cuando no estaban todos los medios regionales activados.

En rueda de prensa Javier Rubio, delegado de CCOO en Toledo y bombero forestal en Navahermosa, ha precisado que en el caso de la provincia de Toledo, desde el 1 de junio están activados el 55 por ciento de los medios de la provincia.

Concretamente, ha lamentado que en el caso de este incendio se han quemado 200 hectáreas.

El aviso para contar con la UME es "un modelo que preocupa en exceso" a CCOO, cuando "hay un dispositivo profesional" a nivel regional que se merecen "trabajar en condiciones dignas".

Ha rechazado que la Administración "se de golpes en el pecho" por contar con uno de los mejores dispositivos del país, al tiempo que ha lamentado las "consecuencias reales de que la activación del dispositivo se escalone", lo que repercute en desgracias materiales y para el medio natural.