CCOO denuncia que Correos Guadalajara ha impuesto cambios de turno unilaterales sin negociación previa

Protesta de trabajadores de Correos en Guadalajara. - CCOO

GUADALAJARA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La central sindical CCOO ha denunciado un cambio de turnos impuesto por la dirección de la empresa a dos trabajadores de Correos en Guadalajara, apuntando que suponen una modificación unilateral de sus condiciones de trabajo, impidiendo la conciliación familiar.

El sindicato ha convocado paros de 20 minutos en solidaridad con los dos trabajadores afectados y en protesta contra el "cambio sustancial de turno, al ataque a los derechos adquiridos y a la vulneración del derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar".

La dirección de la empresa habría alegado la ausencia de consolidación del puesto de los trabajadores para trasladarles al turno de tarde a partir del 2 de febrero, a pesar de que ambos llevan más de seis años en turno de mañana, según ha trasladado el sindicato en nota de prensa.

"Esta medida, adoptada sin ningún proceso de diálogo y sin valoración alguna de las circunstancias personales y familiares de las personas afectadas, supone un grave perjuicio para su estabilidad laboral y personal", ha apuntado desde CCOO.

"También es un ataque directo al derecho a la conciliación, reconocido tanto en la legislación laboral vigente como en los principios básicos de la justicia social", han añadido.