CCOO denuncia "falta de coordinación" para abordar los últimos incendios de Guadalajara e "imprudencia" de las empresas

GUADALAJARA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO en Guadalajara, Javier Morales, cree que los incendios registrados en los últimos días en la provincia hacen necesario realizar una "revaluación completa" y "dar la vuelta entera" a las evaluaciones de riesgos que hay en las empresas porque "no hay un mapa de riesgos industriales" establecido en la provincia ni una coordinación correcta entre las administraciones.

Así lo ha demandado este martes el secretario provincial de CCOO en Guadalajara, Javier Morales, en una comparecencia conjunta con el nuevo secretario regional del sindicato, Javier Ortega, quien a su vez ha aprovechado para instar al Gobierno regional a que ponga en funcionamiento "de forma definitiva" el Intituto de Prevención del Riesgos Laborales de Castilla-La Mancha, ya que sería "clave" para que los propios planes de prevención sean realizados por este organismo público.

En su intervención, Morales ha denunciado "una relajación total" por parte de las empresas en materia de prevención de riesgos laborales y en alusión concreta a estos tres incendios cree que ha faltado coordinación, sobre todo en cuanto a la autoridad sanitaria, y también información a la población, y ha reivindicado la creación de planes de emergencia específicos por polígonos.

Aunque ha querido ser prudente, para Morales, está claro que existe "una demanda histórica de personal y medios" en servicios como el de Bomberos, que a su juicio carecen, además, "seguramente", de toda la información por parte de las empresas que requeriría una actuación como la que han tenido que realizar frente a estos incendios.

A su juicio, algunas de estas empresas han actuado de manera "imprudente" ya que ante las recomendaciones del 112 de confinar los espacios y no trabajar en exteriores o no ventilados, han optado por "imponer" a los trabajadores en una situación de riesgo que "no es asumible".

"No puede ser que empresas que han cometido incumplimientos que han derivado en estos accidentes, se vayan de rositas", ha subrayado Desde CCOO, Morales entiende que ante un incendio hay que actuar de manera inmediata porque hay prisa, pero considera que debe existir también una mayor coordinación y previsión porque "cuando el personal de bomberos entra en un centro tiene que tener un aviso previo de donde están los peligros reales".

En este sentido, espera que la situación vivida con estos incendios, en los que si bien no ha habido que lamentar víctimas si resultaron heridas varias personas, en concreto varios bomberos, sirvan de algo y ha reivindicado un debate sobre dónde se ubican en la provincia las empresas de especial peligrosidad.

"Para que se produzca un incendio de estas magnitudes es que han fallado muchas cosas", afirma, aludiendo tanto al producido en la fábrica de baterías como en el grupo Chemo o el de Quicesa en la capital.

Una comparecencia en la que el secretario provincial de CCOO también se ha referido al creciente número de casos de accidentes laborales, incluyendo aquí los registrados en los tres incendios industriales "graves" registrados en la provincia, y la falta de medidas preventivas y ha anunciado que si en el siguiente convenio de logística no se contemplan estas medidas, su sindicato no firmará.

Al igual, también ha aprovechado para pedir a los empresarios que piensen en la importancia de una rotación en los puestos de trabajo de las personas trabajadoras porque cree que con ello se reducirían de forma importante las bajas, lamentando que en muchas ocasiones las empresas "castiguen" al trabajador a través de la salud laboral. "Utilizan como premio o castigo colocar a los trabajadores en determinados puestos de trabajo", ha dicho.

Por su parte, el secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, tiene claro que se ha producido una "cierta relajación" en el diseño de los planes de prevención en las empresas y ha reivindicado una actualización de una ley que no recoge tampoco un gran número de enfermedades profesionales ni los riesgos psicosociales, ni una perspectiva de género en materia de salud laboral.

El pasado año, en la provincia alcarreña se registraron 4.503 accidentes declarados. Unos niveles de siniestralidad laboral que para CCOO son "inasumibles", algo que no tienen intención de "naturalizar".

Desde el sindicato también han detectado que algunas empresas están mandando "de reposo a casa" a trabajadores que han sufrido un accidente laboral para que no aparezca en las estadísticas como tal y advierten también de que las Mutuas están derivando a la Seguridad Social muchos accidentes y dolencias que vienen de origen profesional.

También denuncian un "subregistro" de este tipo de accidentes en la provincia así como falta de medios de inspección de trabajo y una inspección médica que establece altas médicas "de una manera automática".

En su primera visita a la sede de CCOO tras los procesos congresuales, Ortega se ha mostrado muy preocupado por el problema de la siniestralidad laboral, instando a las empresas y a la autoridad laboral a cumplir con sus obligaciones.

PIDEN DEBATE PARA PLANTEAR RACIONALIZACIÓN HORARIA EN CLM

También se ha referido a la reducción de la jornada laboral y a los tiempos de trabajo, y ha avanzado su intención de plantear a la Patronal y al Gobierno de Castilla-La Mancha un acuerdo "por la racionalización horaria" en esta región.

Según los datos aportados, el pasado año en Castilla-La Mancha hubo una jornada laboral media pactada en convenio de 1.769 horas frente a las 1.755 de España y de 1753 en Guadalajara, en los sectores amparados por un convenio colectivo, pero en lo que no lo están, todavía hay jornadas de 44 horas.

En cuanto a la regulación del despido, según Ortega, en el año 2023 en la región hubo 26.317 despidos, un 37% más que en el 2020 y la cuantía media de las indemnizaciones se redujo un 9% ; y en el caso de Guadalajara aún bajó más, pasando de los 8.000 euros en 2018 a los 6.447 en el 2023, unos datos que han llevado a este sindicato a instar a modificar el régimen del despido y ajustarlo a la carta social europea.