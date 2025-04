CCOO exige a Correos garantías en la reubicación del personal tras el cierre del centro nodal de Albacete

ALBACETE 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La central sindical CCOO ha exigido este jueves que se garanticen las condiciones laborales del personal de Correos tras el establecimiento este miércoles de la Comisión Negociadora del proceso de desagrupación de actividad del centro nodal en la provincia de Albacete.

"La plantilla no puede pagar el error de los directivos, y por lo tanto, el cierre de este centro no puede suponer una pérdida de derechos ni un empeoramiento de condiciones laborales para la plantilla", han señalado desde el sindicato.

Desde CCOO han exigido que la empresa modifique y mejore la información entregada, exigiendo que cada vacante incluya: turno y horario concreto; medio de transporte en reparto; distancia exacta en kilómetros respecto al centro nodal; número de horas diarias en plazas a tiempo parcial; requisitos exigidos (como carné de conducir); y posibles pluses que dejaría de percibir la persona afectada.

Asimismo, CCOO ha exigido que no haya pérdida de retribuciones y que,si se diera el caso, sea compensada.

"Desde CCOO queremos dejar claro que no vamos a permitir recolocaciones a ciegas", ha advertido la secretaria de CCOO Correos Albacete, Eva Belmonte.

"La propuesta actual es insuficiente, desequilibrada y orientada a reducir costes, no a proteger derechos y vamos a luchar para la reducción de plazas parciales y apuesta real por el tiempo completo, para que se eliminen los horarios no negociados ni reconocidos oficialmente y para obtener propuestas de puestos alternativos al reparto en moto para personal que no dispone de carné de conducir. Y esto lo vamos a defender con firmeza, sin descartar acciones judiciales y de presión", ha añadido Belmonte.

"MODELO FALLIDO"

El sindicato ha expuesto que la creación de los centros nodales para la recepción, clasificación y distribución de envíos, fue fruto "del modelo impuesto por el anterior presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, con la complicidad del Sindicato Libre de Correos, CSIF y CIG".

"En su día, CCOO ya denunció que esos centros incluidos en el Plan Estratégicos, lejos de ser el gran logro laboral que pretendían vendernos, eran el inicio del desguace de Correos", han señalado desde la central sindical, argumentando que "el tiempo ha demostrado era un modelo fallido que fomentaba la precariedad y ahora son las personas trabajadoras las que van a sufrir las consecuencias".