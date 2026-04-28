CCOO C-LM achaca a la estacionalidad la subida del desempleo y reclama aumentar la estabilidad de la contratación

Manifestación convocada por CCOO en Toledo con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud Laboral. - EUROPA PRESS

TOLEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha reclamado "resolver los problemas estructurales que existen en los ámbitos que están vinculados a la contratación temporal" tras conocerse los datos de desempleo emitidos por la Encuesta de Población Activa este martes.

Durante una atención a medios antes del inicio de la manifestación convocada en Toledo con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, Ortega ha apuntado que "es tradicional, después de estos periodos vacacionales, el aumento del desempleo".

"El gran incremento del desempleo se produce en contratos de carácter temporal, lo que implica la necesidad de que el mercado de trabajo, en este caso de Castilla-La Mancha y el mercado de trabajo español, siga avanzando en el carácter indefinido de los contratos y sigamos avanzando en el ámbito en el que las relaciones laborales tengan un carácter fijo", ha asegurado el responsable sindical.

Por otra parte, ha incidido en la necesidad de atajar la brecha de género, señalando que en el primer trimestre de 2026 se repite "el parámetro anterior el desempleo femenino sigue siendo muchísimo más elevado". Asimismo, ha apuntado al elevado volumen de "desempleo juvenil".

El secretario general de CCOO en la región ha concluido reclamando "políticas activas de empleo que favorezcan la contratación indefinida y que eliminen esas brechas que tanto daño hacen a nuestro mercado de trabajo".