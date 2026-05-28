El centro de educación especial Virgen del Amparo ya lleva el nombre de Pedro Solís. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El antiguo Colegio de Educación Especial (CEE) Virgen del Amparo de Guadalajara ha iniciado este jueves una nueva etapa bajo la denominación oficial de centro Pedro Solís, en un emotivo acto celebrado en las instalaciones, marcado por el recuerdo de Nicolás, 'Nico', hijo del cineasta y antiguo alumno del CEE, cuya historia inspiró el cortometraje 'Cuerdas'.

La directora del centro, Ana González, ha explicado que el cambio de nombre nació hace un año como una iniciativa impulsada desde el propio claustro docente con el objetivo de reconocer "la trayectoria y el compromiso" de Pedro Solís con el ámbito de la discapacidad y la inclusión.

Según ha detallado, la propuesta fue respaldada posteriormente por el Consejo Escolar y ha culminado este jueves tras completar todos los trámites administrativos necesarios, en una jornada en la que han participado familias, alumnado, profesionales y representantes institucionales.

González ha señalado que el nuevo nombre pretende vincular la identidad del colegio "a unos valores de inclusión, sensibilidad y compromiso social" que la comunidad educativa considera plenamente representados en la figura del cineasta, ganador de dos premios Goya por los cortometrajes 'La Bruxa' y 'Cuerdas'.

Durante el acto, Pedro Solís ha protagonizado uno de los momentos más emotivos al recordar la primera vez que cruzó las puertas del centro junto a su hijo Nico años atrás.

"Ese día lloré mucho", ha confesado el director y guionista de animación, visiblemente emocionado, asegurando que este reconocimiento supone "un honor" que siente que debe "merecer cada día". Solís ha querido, además, desplazar el protagonismo hacia los profesionales del centro, a quienes ha atribuido el verdadero mérito del trabajo diario con el alumnado.

"ENTREGA Y HUMANIDAD"

"La visibilidad de estos niños la consiguen los trabajadores", ha afirmado, definiéndose únicamente como "un granito de arena" y describiendo el colegio como "uno de los sitios más bonitos que existen" por la entrega y humanidad de quienes trabajan en él.

Por su parte, la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, ha destacado que el cambio de denominación representa "mucho más que un nombre", al considerar que simboliza valores como "la humildad, la sensibilidad, la inclusión y el compromiso" con las personas con discapacidad.

García ha subrayado también el vínculo emocional de Pedro Solís y su familia con el centro y ha puesto en valor el trabajo de toda la comunidad educativa, que atiende actualmente a 133 alumnos de entre 3 y 21 años.

Asimismo, ha recordado las inversiones acometidas por el Gobierno regional en las instalaciones, con cerca de 600.000 euros destinados a actuaciones de accesibilidad, mejora energética, adaptación de espacios y ampliación de zonas de recreo. Entre las actuaciones realizadas figuran la instalación de un ascensor, la ampliación de puertas, nuevas rampas, baños adaptados y mejoras en patios y climatización, mientras continúan actualmente trabajos de pavimentación y renovación interior.

La delegada ha reiterado además el compromiso del Ejecutivo autonómico con las personas con discapacidad y ha avanzado nuevos recursos en Guadalajara, como viviendas con apoyo y un futuro centro de día.