Archivo - Un hombre con un carrito de bebé, a 14 de enero de 2025. Imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

GUADALAJARA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CEOE-Cepyme Guadalajara, Javier Arriola, ha lamentado este martes la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un Real Decreto-Ley que recoge la ampliación a diez días laborables del permiso por fallecimiento de determinados familiares y ha criticado que la medida se haya adoptado sin contar con los representantes empresariales.

"Volvemos a lamentar esta decisión, primero porque se produce en plena campaña electoral y en un Consejo de Ministros extraordinario, lo que es peor, se vuelve a producir sin un consenso del diálogo social", ha afirmado Arriola, quien ha tachado la iniciativa de "electoralista".

El responsable de la patronal alcarreña ha reprochado que no se haya contado con los empresarios, que, según ha señalado, serán quienes tengan que asumir los costes derivados de estas medidas.

En este sentido, ha criticado que las empresas deban afrontar decisiones que ha calificado, además, de "ocurrencias" de un ministerio "comunista" que no cuenta con los empresarios.

La reforma aprobada por el Ejecutivo establece diez días laborables de permiso por el fallecimiento del cónyuge, la pareja de hecho, los padres o los hijos. El Real Decreto-Ley también incorpora medidas relacionadas con el acompañamiento a familiares en cuidados paliativos. Su entrada en vigor queda vinculada a su publicación en el Boletín Oficial del Estado y deberá ser convalidado posteriormente por el Congreso.

Por su parte, la delegada de Economía, Empresas y Empleo, Susana Blas, ha ofrecido una valoración personal de la medida y ha considerado positivo que se siga apoyando a las personas en circunstancias difíciles aunque ha reconocido comprender en parte las críticas de los empresarios.

"Puedo entender que ellos lo critiquen. Bueno, es la posición suya lógicamente", ha señalado.

BALANCE EMPRESARIAL

Preguntado por la situación del tejido empresarial de Guadalajara y las perspectivas de cierre del ejercicio, Arriola ha reconocido que todavía es pronto para hacer un balance definitivo, aunque ha asegurado que, en términos generales, el año "no es malo", pese a las dificultades que han tenido que afrontar las empresas.

El secretario general de CEOE-Cepyme ha señalado que la incertidumbre ha llevado a muchos empresarios a trabajar "con el freno de mano echado", pero ha insistido en la necesidad de recuperar la seguridad jurídica y evitar decisiones normativas que, a su juicio, dificultan la actividad empresarial.

"Necesitamos más seguridad jurídica y no ocurrencias como esta que acabamos de vivir o como vivimos hace poco con el Salario Mínimo Interprofesional", ha manifestado.

En este contexto, ha reclamado volver a "la senda de los grandes pactos y de la estabilidad para todos" y ha expresado su deseo de que, de cara a 2027, los empresarios sean más escuchados y tengan una mayor participación en las decisiones que afectan a su actividad.