El Colegio 'Niña María-Adoratrices' celebra un siglo en Guadalajara con un programa abierto a toda la ciudad

GUADALAJARA, 25 Feb. (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha presentado este miércoles junto a la directora del Colegio 'Niña María-Adoratrices', Elena Pérez, y la hermana Julia Vindel, los actos conmemorativos del Centenario de la Presencia Adoratriz en la ciudad, una efeméride que recorrerá desde marzo hasta noviembre bajo el lema '100 años por amor'.

La celebración recuerda la llegada, el 26 de agosto de 1926, de siete hermanas adoratrices a la finca vinculada a la Duquesa de Sevillano, heredera del espíritu de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, fundadora de la congregación.

Apenas dos meses después, en octubre de ese mismo año, el centro contaba ya con más de 50 niñas, germen de un proyecto educativo que un siglo después atiende a cerca de 780 alumnos y ha visto pasar por sus aulas a miles de estudiantes.

En su intervención, la directora del centro, Elena Pérez, ha subrayado que este aniversario "es un honor y una gran responsabilidad" para la comunidad educativa. Antigua alumna, madre de exalumnos y hoy al frente del colegio, ha reivindicado la vigencia del carisma adoratriz, centrado en la "adoración y liberación".

"Nuestra misión es liberar cadenas. Santa María Micaela liberó a mujeres en el siglo XIX; nosotros ahora ayudamos a familias y alumnos a liberarse de muchas cadenas desde el amor y la caridad", ha afirmado, recordando que el lema elegido, '100 años por amor', sintetiza "amor a Dios y amor a los hermanos, especialmente a los más vulnerables".

Pérez ha explicado que el modelo educativo actual se sostiene sobre tres pilares: "nivel académico, un buen clima de convivencia y el acompañamiento". En este sentido, ha incidido en que el objetivo es que "nadie se salga del sistema" y que todos los alumnos, especialmente los que más dificultades presentan, encuentren apoyo. "Esos niños son nuestro foco. Todos tienen posibilidades", ha remarcado.

El programa conmemorativo arrancará el 4 de marzo, coincidiendo con el aniversario de la canonización de la fundadora, con un acto escolar y una eucaristía por la tarde, y concluirá el 21 de noviembre, festividad de la Niña María, patrona del colegio.

Entre las actividades destacan la Carrera del Centenario, el 9 de mayo; una procesión interna el 15 de junio; un encuentro el 26 de agosto, fecha exacta de la llegada de las primeras hermanas; un concierto de música católica en septiembre; y una representación teatral sobre la vida de la fundadora en octubre, organizada por antiguos alumnos.

Todas las propuestas estarán abiertas a la ciudadanía. "Somos un centro muy abierto. Invitamos a toda Guadalajara a participar y a conocer nuestras instalaciones", ha señalado la directora, avanzando que muchos actos permitirán visitar el claustro y el conjunto monumental.

Por su parte, la hermana Julia Vindel ha destacado la profunda vinculación histórica y emocional de la congregación con la ciudad. "Las adoratrices cumplimos 100 años en Guadalajara, una ciudad tan amada por nuestra fundadora. Cuando paso por sus calles pienso: estoy pisando las baldosas que pisó Santa María Micaela", ha expresado.

La religiosa ha recordado que, a lo largo de este siglo, el colegio ha sido internado y centro externo, ha acogido talleres de oficios --antecedente de la actual formación profesional-- y ha servido de apoyo a numerosas familias, especialmente del medio rural, que encontraban en Guadalajara oportunidades educativas inexistentes en sus pueblos. "Han salido generaciones formidables, con valores y con un amor extraordinario", ha resumido.

Finalmente, la alcaldesa ha trasladado el reconocimiento institucional del Ayuntamiento a "un siglo de entrega, de educación y de presencia discreta pero imprescindible" en la ciudad. "Educar no es otra cosa más que formar a personas. Y esa es la tarea más importante que alguien puede tener en la vida", ha señalado.

Guarinos ha agradecido también el cuidado del patrimonio arquitectónico que custodia la congregación, diseñado por Ricardo Velázquez Bosco, y que incluye iglesia, colegio y panteón. "Es un conjunto espectacular, único e inigualable en Guadalajara y nunca puede tener mejor destino que el educativo", ha asegurado, al tiempo que ha animado a los vecinos a acercarse a conocerlo.

La regidora ha recordado incluso el impacto cultural del recinto, cuya tapia sirvió de referencia visual en el cortometraje de animación 'Cuerdas', de Pedro Solís García, y ha aludido con humor al "club de fans" de antiguas alumnas, conocidas como las 'Burbutrices', que mantienen vivo el vínculo con el colegio.

"Guadalajara se siente profundamente orgullosa de la presencia de las hermanas adoratrices. Estos cien años son solo el comienzo de muchos más", ha concluido la regidora, invitando a la ciudadanía a sumarse a una celebración que une historia, presente y futuro de la capital alcarreña.