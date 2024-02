El concurso 'No me Líes' para luchar contra la desinformación registra el doble de participantes que en 2023

Archivo - La campaña 'No me Líez' es un proyecto de alfabetización mediática contra la desinformación.

TOLEDO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del concurso 'No me Líes', promovido por el Gobierno de Castilla-La Mancha para luchar contra la desinformación, bulos y 'fake news', ha registrado más del doble de participantes que en la primera, celebrada en 2023. A esta iniciativa, que se desarrolla a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, se han presentado un total de 48 trabajos, mientras que en el año 2023 se contabilizaron 23. El lema de la actual edición es 'Que no te la cuelen'.

Entre los participantes hay diferentes categorías, como centros educativos, grupos y a título individual, cuyos vídeos serán publicados en redes sociales en los próximos días; TikTok e Instagram (@clm_nomelies). El próximo 4 de marzo se publicarán los trabajos ganadores y finalistas, tanto en la web del concurso como en las redes sociales y, posteriormente, el 15 de marzo, se celebrará un acto de entrega de los reconocimientos en cada una de las categorías. Se otorgarán premios a los cinco trabajos finalistas de cada categoría: individual, grupo o centro educativo.

El jurado estará compuesto por miembros de la Junta de Comunidades, de las consejerías de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital y de Educación Cultura y Deportes, de CMMedia y de la Universidad de Castilla-La Mancha, y serán los encargados de elegir los contenidos ganadores siguiendo criterios del tratamiento contextualizado y riguroso del tema, la calidad narrativa, la originalidad y la novedad.

Desde el Gobierno regional se sigue apostando por esta iniciativa que quiere fomentar el consumo adecuado de contenidos audiovisuales, especialmente entre el colectivo juvenil, así como a poner en práctica ese espíritu crítico y responsable en la creación de contenido. Toda la información al respecto puede consultarse en la página web que se ha habilitado: https://agendaaudiovisual.castillalamancha.es/quenotelacuele....

PROMOVER EL PENSAMIENTO CRÍTICO

El concurso tiene como objetivo promover el pensamiento crítico en la juventud de la región, premiando la habilidad para analizar, contextualizar y evaluar la información que reciben de los medios principalmente digitales. Los trabajos se presentarán en formato vídeo, de elaboración propia, sobre el concepto, bulos y 'fake news'.

El hilo conductor tenía que basarse en la exposición de noticias actuales de gran alcance mediático que comparten una característica común: la falta de veracidad. Estas 'fake news' o bulos se utilizarán como ejemplos ilustrativos para destacar la facilidad de confundir a la población. En el fallo se premiará el talento, creatividad, diversidad y capacidad de comunicación del mensaje que se pretende transmitir, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Tal y como se informaba previamente, quedarían excluidas aquellas candidaturas que, de modo directo o indirecto, puedan incitar, alentar o favorecer la violencia, el racismo, la xenofobia o cualquier tipo de discriminación de cualquier persona o grupos de personas o que sea no adecuado, contrario al espíritu de la iniciativa, inapropiado u ofensivo.

AGENDA AUDIOVISUAL DE CASTILLA-LA MANCHA

Este proyecto de alfabetización mediática ha puesto en marcha ya tres ediciones de la campaña 'No me Líes' para concienciar y sensibilizar a la población ante la ingente información a la que tiene acceso a través de diferentes medios y dispositivos, donde prolifera mucha desinformación en todos los contextos. Con esta acción, se quiere seguir ayudando y asesorando en la materia, de cara a filtrar los bulos y cortar las cadenas de reenvíos que contribuyen a su difusión.

A través de la Dirección General de Infraestructuras de las Telecomunicaciones y Ciberseguridad, de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, se mantiene a disposición de la ciudadanía el portal web: https://agendaaudiovisual.castillalamancha.es. Se trata de una página que incluye la Agenda Audiovisual de Castilla-La Mancha, que incluye contenidos audiovisuales con información veraz y libre de 'fake news', donde asesorar y sensibilizar en esta materia.