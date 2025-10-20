El Consejo Rector del Instituto de Seguridad Laboral de C-LM se constituye el próximo viernes

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, y el secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Javier Ortega. - UCLM

TOLEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha avanzado que el Consejo Rector del recién creado Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral se constituye el próximo viernes.

Así lo ha trasladado en el contexto de la renovación del convenio con el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, en el Aula de Estudios en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, con el fin de seguir colaborando y poniendo en valor las actividades que se desarrollan en este ámbito.

Javier Ortega se ha referido a la estrecha colaboración de CCOO con la institución académica, indicando que para el sindicato es "clave" apostar por la Universidad de Castilla-La Mancha. "Creo que una de las señas de identidad de la construcción de nuestra autonomía y de la entidad colectiva de esta región", dijo, a la vez que ha puesto en valor la formación en materia de prevención de riesgos laborales.

El acto, celebrado en el vestíbulo del Paraninfo universitario, ha contado también con la participación de la vicerrectora de Innovación, Coordinación y Desarrollo Institucional, Ángela González; y la directora del aula y profesora de la UCLM, María José Romero, tal y como ha informado la Universidad regional en nota de prensa.

En su intervención, el rector ha hablado de este convenio "histórico", firmado por primera vez en 2013, "que ha tenido una incidencia muy importante en la formación de las personas en el ámbito del aula", pues como ha añadido, más de cinco mil personas han recibido formación especializada en temas como la prevención de riesgos laborales, seguridad social o la nueva legislación sobre permisos, un aspecto éste que se incorporará próximamente a las actividades formativas del aula.

Garde también ha destacado la contribución que se hace desde este medio a la difusión de los resultados más relevantes llevados a cabo en dicho ámbito.

La vigencia de este acuerdo es de un año, renovable por periodos iguales por acuerdo expreso entre las partes.