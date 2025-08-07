Cuatro detenidos en Letur por cultivar marihuana, que podrían haber vendido en el festival musical del pueblo

ALBACETE 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del equipo de Investigación de la Guardia Civil de Tobarra, dentro del marco de la operación 'Daikin', han detenido a cuatro personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública, en la modalidad de cultivo o elaboración de drogas, otro de pertenencia a organización criminal y un tercero de defraudación de fluido eléctrico.

Según informa el instituto armado, de los cuatro detenidos, con edades comprendidas entre los 35 y 53 años de edad, uno de ellos es vecino de Letur, otro de Murcia y los dos restantes de la localidad murciana de Albudeite.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de mayo, cuando los agentes del Cuerpo tuvieron conocimiento de la presumible existencia de un centro de producción y germinación de marihuana, de los conocidos como 'indoor', ubicado en el término municipal de Letur.

Con estas primeras informaciones, la Benemérita puso en el centro de las pesquisas a cuatro personas, las cuales podrían estar detrás de este punto de cultivo, consiguiendo localizar el inmueble donde se ubicaría la plantación, donde estas personas realizaban frecuentes visitas para controlar dicho cultivo.

Recabados suficientes indicios y pruebas de la existencia de la plantación de marihuana en la vivienda y la identificación de tres de los cuatro detenidos, y ante las sospechas de que en su interior se pudieran estar preparando dosis para su venta durante la celebración de un conocido festival musical en la población de Letur, se llevó a cabo la fase final de la operación policial.

REGISTRO Y EFECTOS INTERVENIDOS

En la fase final de la operación 'Daikin', la Guardia Civil realizó un registro en el inmueble objeto de las investigaciones donde intervino 85 plantas de cannabis sativa, en su última fase de floración, que arrojaron un peso de 15 kilos, además de 300 gramos de cogollos secos de dicha sustancia vegetal.

También se incautó de varias dosis de cocaína, 72 gramos de hachís, una báscula digital para el pesaje del estupefaciente, 1.310 euro en billetes de distinto valor.

Según pudo comprobar la Guardia Civil, el inmueble contaba con sistemas de riego, ventilación, refrigeración, iluminación, además de controles de temperatura y humedad permanentes, que aceleraban el crecimiento de las plantas de cannabis sativa, aumentando así su producción y rendimiento, quedando todo este material intervenido.

3.300 DOSIS FUERA DEL MERCADO ILÍCITO Y PUNTO DE VENTA DESMANTELADO

Con esta actuación, la Guardia Civil ha impedido la explotación de una plantación de 'cannabis sativa', evitando que dicha sustancia pudiera ser destinada al tráfico de drogas (menudeo), consiguiendo erradicar de este modo un punto de venta de sustancias estupefacientes tanto en la localidad de Letur como en otras limítrofes.

Con los cogollos y la parte útil de las plantas, además de las otras drogas intervenidas se podrían haber elaborado 3.300 dosis, después de sufrir los procesos necesarios. Enganche "ilegal" a la red eléctrica.

El desmantelamiento de esta plantación permitió verificar que los autores, para el funcionamiento de la instalación, necesitaban un elevado consumo de energía eléctrica, motivo por el que habían practicado un "enganche" ilegal a la acometida general de la red eléctrica, maximizando los beneficios y minimizando los costes de producción en el cultivo de marihuana.

Una vez realizado el informe pericial, por parte de la empresa distribuidora de fluido eléctrico, se estimó que la defraudación de fluido eléctrico de las naves donde se albergaban las plantaciones superaba los 21.000 euros.

Las actuaciones han sido dirigidas por los efectivos del equipo de Investigación de la Guardia Civil de Tobarra, estando apoyados en la última fase de la operación por diferentes patrullas de Seguridad Ciudadana de la comarca hellinense, de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) y del Servicio Cinológico, con perros detectores de droga, todos ellos pertenecientes a la Benemérita albaceteña.

Las diligencias instruidas por efectivos del equipo de Investigación de la Benemérita tobarreña, junto con las personas detenidas por los ilícitos penales investigados, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Hellín, que ha entendido de los hechos.

Esta actuación se enmarca dentro de las actividades que la Guardia Civil desarrolla en la provincia, con el objeto de erradicar el cultivo, elaboración y distribución de sustancias estupefacientes, en este caso de cannabis sátiva.