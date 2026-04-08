Cuatro detenidos por secuestrar en Cuenca a un conductor y robarle bolsos de lujo por un millón de euros

La Guardia Civil detiene a cuatro personas por el robo de un cargamento de bolsos de lujo valorado en un millón de euros. - GUARDIA CIVIL

CUENCA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cuenca, en el marco de la operación 'Sacculis', ha procedido a la detención de cuatro varones de edades comprendidas entre los 30 y 50 años, como presuntos autores de un robo con violencia mediante el método del 'Policía Full'. A los detenidos se les imputan los delitos de robo con violencia, detención ilegal, pertenencia a grupo criminal, falsificación de placas de matrícula y usurpación de funciones públicas.

Los hechos se remontan a diciembre de 2025, cuando un transportista que circulaba por el kilómetro 74 de la Autovía A-3, término municipal de Belinchón, fue interceptado por un vehículo de alta gama que simulaba ser un coche camuflado de la Guardia Civil.

Uno de los autores, vistiendo un uniforme falsificado del Cuerpo, obligó al conductor a bajar del vehículo para, acto seguido, reducirlo violentamente e introducirlo a la fuerza en el coche de los asaltantes. Mientras la víctima permanecía retenida, el resto del grupo criminal trasvasó un cargamento de palets con bolsos originales de una marca de lujo, valorados en un millón de euros, a un furgón que tenían preparado.

Posteriormente, trasladaron al transportista con los ojos vendados y maniatado con bridas hasta un olivar de Perales de Tajuña (Madrid). El vehículo original de la víctima apareció horas después en Tarancón (Cuenca).

El Área de Investigación del Puesto Principal de Tarancón se hizo cargo de la investigación, logrando acreditar la autoría de los hechos a un grupo criminal afincado en la provincia de Madrid.

Con motivo de la fase final de la explotación, se practicó una entrada y registro en un domicilio ubicado en la localidad de Torremocha del Jarama (Madrid), donde se obtuvieron efectos directamente relacionados con el hecho delictivo.

En el registro efectuado se intervinieron, además de dinero en efectivo, las supuestas bridas utilizadas para maniatar al transportista, unos grilletes y diversas placas de matrícula falsificadas que el grupo utilizaba para ocultar la identidad de los vehículos de alquiler empleados en los robos.

Las diligencias instruidas por el Puesto Principal de Tarancón, junto con los efectos incautados y los cuatro detenidos, han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tarancón Plaza Número 1, quien ha dirigido la causa por los graves delitos patrimoniales y contra la libertad de las personas cometidos por el grupo criminal.