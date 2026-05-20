Cuatro personas detenidas en Albacete por un delito de robo con fuerza y otro de daños intencionados

La furgoneta incendiada tras su robo. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 20 May. (EUROPA PRESS) -

Componentes del Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Caudete, dentro del marco de la operación 'Jadoncha' han detenido a cuatro vecinos de esa misma localidad, con edades comprendidas entre los 17 y los 32 años de edad, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas y otro de daños intencionados.

Además, a uno de los detenidos se le investiga por un delito contra la seguridad vial al conducir sin permiso de conducción.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos tras la denuncia presentada por un vecino de la localidad, quien manifestó haber sido víctima de un supuesto delito de robo con fuerza en las cosas ocurrido en un garaje comunitario ubicado en el centro de Caudete, según ha informado el Instituto Armado por nota de prensa.

Los autores, tras acceder al interior del garaje, fracturaron la puerta de una cochera y sustrajeron una furgoneta, dos bicicletas, una chaqueta de motorista y diversos efectos personales.

Asimismo, causaron daños a una motocicleta estacionada en el mismo lugar.

Tras la denuncia presentada por la víctima, la Guardia Civil estableció un dispositivo operativo encaminado a la localización del vehículo sustraído y a la identificación de los autores de los hechos.

Las gestiones practicadas permitieron localizar posteriormente la furgoneta completamente calcinada en un paraje situado en las afueras del municipio.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes de la Benemérita de Caudete realizaron numerosas gestiones encaminadas a la identificación de los presuntos autores, entre ellas el visionado de las cámaras de vigilancia de seguridad ciudadana del Ayuntamiento, observando cómo dos de los implicados accedían al interior de las cocheras mientras otros dos permanecían realizando labores de vigilancia, logrando los agentes reconocer plenamente a uno de ellos, observándose posteriormente cómo abandonaban el lugar a bordo del vehículo sustraído.

Posteriormente y tras esta primera identificación, los agentes procedieron a la identificación, localización y detención de los otros implicados por un delito de robo con fuerza en las cosas y un delito de daños intencionados, al haber incendiado el vehículo sustraído.

Además, a uno de ellos se le investiga por un delito contra la seguridad vial por conducir careciendo de permiso de conducción.

Las diligencias policiales, instruidas por el Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Caudete, junto con las personas detenidas, fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la localidad albaceteña de Almansa, en funciones de guardia.