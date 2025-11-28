La delegada del Gobierno en C-LM confía "plenamente" en la justicia tras el ingreso en prisión de Ábalos

El exministro José Luis Abalos a su llegada al Tribunal Supremo, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha citado al exministro José Luis Ábalos y al exasesor Koldo García a comparecer hoy para - Eduardo Parra - Europa Press

TOLEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha dicho que el Ejecutivo central confía "plenamente" en la justicia tras la entrada del exministro socialista José Luis Ábalos en la cárcel.

"La justicia tiene que actuar", ha afirmado a preguntas de los medios tras inaugurar la Biblioteca Violeta ubicada en el patio de la Delegación del Gobierno.

"Ya hace muchos meses, creo que más de un año, que José Luis Ábalos ya no es del PSOE porque se le expulsó directamente. Con lo cual, que la justicia actúe", ha manifestado Tolón.