Delegado del Gobierno C-LM confirma la muerte de un policía en Guadalajara tras dispararse de forma accidental

GUADALAJARA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha confirmado la muerte de un Policía Nacional en Guadalajara este fin de semana tras dispararse de manera accidental en una pierna con la pistola que portaba.
Así ha reaccionado Sabrido a preguntas de los medios tras una información publicada por El Mundo sobre la muerte de este agente.
Este agente pertenecía al Grupo Especial de Operaciones (GEO), "estaba en una misión especial en otro cuerpo, en otras dependencias y accidentalmente se le disparó la pistola que llevaba en una pierna". "Fue un accidente y hasta ahí es donde puedo decir", ha remarcado.