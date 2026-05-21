Desarticulado un grupo criminal dedicado al robo de cable de cobre en Albacete, Ciudad Real y Cuenca

Materiales y herramientas incautadas durante el operativo. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE 21 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Área de Investigación de la Guardia Civil de Villarrobledo, en el marco de la operación 'Ruplox', han desarticulado un grupo criminal especializado en la comisión de robos con fuerza en explotaciones agrícolas, plantas fotovoltaicas y viviendas rurales ubicadas en localidades de las provincias de Albacete, Cuenca y Ciudad Real.

Detenidos La operación policial se ha saldado con la detención de cinco personas, de nacionalidad rumana, uno de ellos menor de edad, con edades comprendidas entre los 16 y los 61 años, resultando investigada otra persona más por un delito de receptación del material sustraído en los robos, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

A estas seis personas se les ha investigado por pertenencia a grupo criminal organizado.

Las investigaciones se iniciaron a finales del año 2025, tras haberse tenido conocimiento de la comisión de varios hechos delictivos en explotaciones agrícolas, instalaciones industriales y plantas fotovoltaicas de la comarca de Villarrobledo donde los autores sustraían principalmente cable de cobre.

Las primeras pesquisas se centraron en el análisis de las denuncias formuladas, las inspecciones oculares realizadas en los lugares de comisión de los delitos, observándose en todos ellos un mismo patrón consistente en el acceso nocturno a las instalaciones rurales, instalaciones ganaderas y plantas solares, el corte de los vallados perimetrales y la sustracción de cobre y material agrícola de alto valor económico.

Una de las primeras pesquisas fue verificar las posibles entradas de material metálico de procedencia ilícita, lo que llevó a la Guardia Civil a realizar inspecciones en establecimientos de gestión de residuos de la provincia albaceteña, que permitieron orientar la investigación hacia la existencia de un grupo organizado dedicado a este tipo de delitos.

GRUPO CRIMINAL PERFECTAMENTE ESTRUCTURADO Y JERARQUIZADO

A partir de estas gestiones, la Guardia Civil inició unas labores de vigilancia que, unidas al intercambio de información con otras unidades territoriales permitieron seguir la pista de un grupo de personas que utilizaban una vivienda situada en una urbanización próxima a Villarrobledo como centro logístico para la reunión del grupo, ocultación de efectos sustraídos, almacenamiento y manipulación del cableado mediante maquinaria específica para su pelado y posterior venta.

Según pudo conocer la Guardia Civil, este grupo se encontraba perfectamente jerarquizado y estructurado, teniendo cada uno de sus componentes una serie de funciones claramente delimitadas, desde la persona que asumía la jefatura, pasando por los que cometían los robos en sí y finalizando por los que desnudaban el cable de cobre y lo sacaban a la venta en el mercado ilícito.

Fue durante uno de los dispositivos operativos que la Guardia Civil realizaba dentro de la operación policial, cuando agentes del Cuerpo sorprendieron a los miembros del grupo ocultando efectos procedentes de uno de los robos, lo que originó el registro de la vivienda y a la detención simultánea de cinco de sus integrantes, siendo posteriormente detenido el sexto con material sustraído en su poder.

En el registro del inmueble, agentes de la Guardia Civil consiguió recuperar 364 kilogramos de cable de cobre, tanto en bruto como ya pelado y limpio, diversa maquinaria agrícola, un vehículo quad sustraído, radiales, patas de cabra, herramientas de corte y pelado de cable, además de una máquina automática utilizada para el tratamiento del cobre.

Catorce delitos esclarecidos La operación "RUPLOX" ha permitido esclarecer catorce delitos contra el patrimonio, entre ellos robos con fuerza, sustracción de cableado de cobre, maquinaria agrícola, herramientas y otros efectos de alto valor económico, cometidos por los detenidos en las localidades albaceteñas de Villarrobledo, La Gineta, Villamalea, en la conquense de Villanueva de la Jara y en la ciudadrealeña de Valdepeñas.

Efectos sustraídos valorados en 150.000 euros La valoración económica de los efectos sustraídos en los hechos delictivos asciende aproximadamente a 150.000 euros, mientras que los daños ocasionados en las instalaciones afectadas podrían superar los 400.000 euros.