Desarticulado un grupo criminal que robaba en viviendas y explotaciones agropecuarias en Guadalajara

GUADALAJARA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara, en el marco de la operación 'Porcibre' ha desarticulado una organización criminal dedicada a la comisión de robos con fuerza en viviendas y explotaciones agropecuarias de la provincia de Guadalajara. Se ha detenido a tres personas y recuperado parte del material sustraído.

La operación se inició el pasado 20 de diciembre cuando varios individuos encapuchados cometieron tres robos con fuerza en viviendas de la localidad de Albalate de Zorita, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Con posterioridad, en la madrugada del 3 de enero se cometió un cuantioso robo en una explotación ganadera de la localidad de Illana, donde sustrajeron más de 1.000 metros del cableado eléctrico de la explotación que ocasionó la interrupción del suministro eléctrico y provocó la muerte de cientos de lechones.

Las investigaciones practicadas por la Guardia Civil de Almonacid de Zorita permitieron la identificación de los presuntos autores, tratándose de un grupo perfectamente organizado ya que planificaban sus "objetivos" antes de cometer los robos, inutilizaban las alarmas de las instalaciones y cambiaban constantemente de vehículos para dificultar su identificación.

Finalmente, el pasado 29 de enero, la Guardia Civil de Almonacid de Zorita con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Madrid (USCIC) y el Grupo Roca de Guadalajara, procedieron a la detención en la Cañada Real de tres de los integrantes de este grupo criminal.

Como resultado de la operación se ha detenido a tres varones de nacionalidad rumana, con edades comprendidas entre los 21 y los 39 años, como presuntos autores de 5 delitos de robo con fuerza, tres en viviendas de Albalate de Zorita, otro en una explotación ganadera de Illana y un quinto en una fábrica de piensos en Almoguera.

También se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal y de maltrato animal. Además, se ha logrado recuperar más de 1.400 metros de cableado y herramientas que habrían sustraído en alguno de los robos.

Si bien no se descarta la detención de más personas relacionadas con estos hechos, se considera desmantelada esta organización criminal ya que dos de los detenidos serían los responsables del grupo y se encargaban de "contratar" a terceras personas para cometer los robos.