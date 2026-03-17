Destapan en Ciudad Real una red que falsificaba recetas médicas para el tráfico de estupefacientes

La Policía Nacional destapa en Ciudad Real una red dedicada a la falsificación de recetas para el tráfico de estupefacientes. - POLICÍA NACIONAL

CIUDAD REAL 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a dos personas como presuntos responsables de una red dedicada a la falsificación de recetas para el tráfico de estupefacientes.

Se trata de un entramado criminal dedicado al tráfico de drogas y la adquisición ilegal de medicamentos para su uso como sustancias de corte con las que preparaban la droga antes de su distribución, logrando así maximizar el beneficio que obtenían con la venta del estupefaciente.

La ingente cantidad de medicamentos adquiridos ilegalmente por la red puso en alerta a los investigadores de la Policía Nacional. Los agentes cuantificaron la falsificación y utilización de numerosas recetas para la adquisición de fármacos como psicotrópicos, benzodiacepinas e hipnóticos, todos ellos retirados en farmacias de las localidades de Miguelturra y Ciudad Real, ha informado la Policía en nota de prensa.

Las prescripciones médicas estaban cuidadosamente falsificadas con datos de facultativos colegiados de Ciudad Real y Granada. En su elaboración resultó clave la participación de uno de los detenidos, quien pudo haber tenido acceso a la documentación digital de los médicos debido a que era programador informático y había realizado trabajos para ellos con anterioridad.

La colaboración con el Área de Inspección de la Dirección Provincial de la Consejería de Sanidad de Ciudad Real y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real, resultó vital para localizar y cuantificar el alcance y número de falsificaciones utilizadas por la trama, que superan las 600 desde el año 2024.

El excesivo volumen de medicamentos adquiridos no estaba destinado a un tratamiento médico, si no que eran utilizados para reventa o sumisión química, aunque en gran parte se empleaban como sustancias de corte para mezclarlos con sustancias estupefacientes, amplificando así los efectos de la droga y aumentando los beneficios económicos que obtenía la trama.

En el registro realizado en Ciudad Real se localizaron 18 gramos de cocaína, "papelinas" de droga ya preparadas para la venta, 33 gramos de sustancias de corte y 15 cajas de medicamentos adquiridos fraudulentamente, así como utensilios empleados para la manipulación y confección de las dosis individuales.

Igualmente, se intervinieron documentos digitales relacionados con los hechos investigados, entre ellos archivos con recetas médicas de los facultativos cuyos datos aparecían en las recetas falsificadas.