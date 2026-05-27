Detectadas varias infracciones por uso fraudulento de gasóleo bonificado en la provincia de Guadalajara. - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Guadalajara y agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara han llevado a cabo un operativo contra el fraude en materia de hidrocarburos que se ha saldado con la detección de una gasolinera que habría suministrado gasóleo bonificado tipo B a vehículos no autorizados.

Además, se detectaron cerca de una decena infracciones en turismos y el uso fraudulento del gasoil en un camión de gran potencia fiscal, según ha informado la Guardia Civil por nota de prensa.

La actuación fue llevada a cabo por funcionarios de la Unidad Operativa de Guadalajara de Vigilancia Aduanera y componentes del Destacamento del Servicio Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de Guadalajara, tras obtener información sobre posibles irregularidades en la comercialización de carburantes en una estación de servicio de la provincia.

Durante estas actuaciones, los investigadores realizaron comprobaciones directas en vehículos mediante la extracción de pequeñas muestras del combustible de los depósitos para verificar si estaban utilizando gasóleo bonificado de tipo B o C, destinado exclusivamente a usos agrícolas o determinados sectores autorizados.

Este carburante se distingue por su característica tonalidad rojiza, lo que permite una primera identificación visual que posteriormente se confirma mediante análisis en laboratorios acreditados.

Las muestras recogidas se precintan y se remiten a la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria en Guadalajara para su análisis y tramitación administrativa.

Como resultado de estas actuaciones se detectaron cerca de una decena infracciones en turismos. También se detectó el uso fraudulento en un camión de gran potencia fiscal. Todos ellos fueron denunciados por infracciones a la Ley de Impuestos Especiales por utilización de gasóleo bonificado en vehículos no autorizados.

En relación con la estación de servicio, los hechos podrían ser constitutivos de una infracción grave o muy grave tipificada en la Ley 38/1992, de Impuestos Especiales.

Además, podría estar incumpliendo normativa complementaria en materia de control de hidrocarburos y distribución de productos petrolíferos.

Estos dispositivos se enmarcan dentro de una estrategia dirigida a reforzar la vigilancia sobre los impuestos especiales en materia de hidrocarburos y evitar prácticas que generen competencia desleal entre los sectores autorizados para utilizar este tipo de carburantes.